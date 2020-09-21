Рябков: Мы не дадим втянуть себя в гонку вооружений
Россия эффективно обеспечивает собственную безопасность с опорой на силы стратегического сдерживания, поэтому втягиваться в гонку вооружений ей ни к чему. Об этом сегодня, 21 сентября, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Таким образом он прокомментировал заявления американского президента Дональда Трампа о том, что США разработали новую ядерную оружейную систему, аналогами которой не располагают ни Россия, ни Китай.
Как сообщало ИА Newstes , ранее сегодня Сергей Рябков заверил, что Москва не готова продлить договор СНВ-3 на условиях Вашингтона. При этом заявления спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли о «новых условиях» по продлению договора Рябков назвал ультиматумом (речь идет о немедленном продлении договора с поправками Вашингтона до выборов президента США) .