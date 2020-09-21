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Рябков предостерег США от давления на Россию в вопросах о вооружениях

Рябков предостерег США от давления на Россию в вопросах о вооружениях
Попытки США надавить на РФ в переговорах по контролю над вооружениями, ультиматумы о ДСНВ уменьшают шансы на заключение договоренностей, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.


"Попытки (спецпосланника президента США Маршалла) Биллингсли надавить, указывая, что цена продления ДСНВ для России возрастет, как он это сформулировал: после истечения нынешнего срока договор не будет продлен и так далее – это все ультимативные приемы, которые только уменьшают шансы на какую бы то ни было договоренность. Мы не можем в таком жанре разговаривать",- сказал Рябков журналистам в понедельник.

Точных дат консультаций России и США по контролю над вооружениями на экспертном уровне пока нет, продолжил Сергей Рябков.


Владимир Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий.
# Политика
По материалам: ria.ru

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