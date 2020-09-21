Рябков раскритиковал предлагаемую США сделку по ДСНВ

Лидия Мартынова

Предлагаемая США сделка по ДСНВ - заключение рамочного документа до истечения срока ДСНВ - хороша только для них, для Москвы ничего привлекательного в ней нет, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли ранее заявил, что Вашингтон предлагает Москве до истечения срока ДСНВ в феврале 2021 года согласовать на президентском уровне рамочный документ - меморандум - в сфере вооружений, который, по мнению США, должен содержать в том числе пункт об участии Китая в выработке нового долгосрочного Договора. Американская сторона заявила, что готова заключить такой меморандум "уже завтра", и он не потребует ратификации. По словам Биллингсли, России следовало бы согласиться с этим предложением до выборов президента США в ноябре, иначе, "когда будет переизбран" Трамп, "плата за вход" повысится.