Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Рябков раскритиковал предлагаемую США сделку по ДСНВ

Рябков раскритиковал предлагаемую США сделку по ДСНВ

Рябков раскритиковал предлагаемую США сделку по ДСНВ
Предлагаемая США сделка по ДСНВ - заключение рамочного документа до истечения срока ДСНВ - хороша только для них, для Москвы ничего привлекательного в ней нет, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли ранее заявил, что Вашингтон предлагает Москве до истечения срока ДСНВ в феврале 2021 года согласовать на президентском уровне рамочный документ - меморандум - в сфере вооружений, который, по мнению США, должен содержать в том числе пункт об участии Китая в выработке нового долгосрочного Договора. Американская сторона заявила, что готова заключить такой меморандум "уже завтра", и он не потребует ратификации. По словам Биллингсли, России следовало бы согласиться с этим предложением до выборов президента США в ноябре, иначе, "когда будет переизбран" Трамп, "плата за вход" повысится.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Украинцы решили "напрячь" российскую делегацию, угостив шоколадом
Украинцы решили "напрячь" российскую делегацию, угостив шоколадом
Экономист: от санкций ЕС против Минска больше пострадает Украина
Экономист: от санкций ЕС против Минска больше пострадает Украина
Рябков раскритиковал предлагаемую США сделку по ДСНВ
Рябков раскритиковал предлагаемую США сделку по ДСНВ
Microsoft купила Bethesda, издателя The Elder Scrolls, DOOM и Wolfenstein
Microsoft купила Bethesda, издателя The Elder Scrolls, DOOM и
«Газпром» попросил добавки транзита у Украины в октябре
«Газпром» попросил добавки транзита у Украины в октябре
Смокинги, пижамы и вечерние наряды: лучшие образы звезд на премии "Эмми"
Смокинги, пижамы и вечерние наряды: лучшие образы звезд на премии
Что делать, если ничего не радует: 5 способов пробудить интерес к жизни
Что делать, если ничего не радует: 5 способов пробудить интерес
Национализированные должники «Газпрома» требуют компенсацию у Анкары
Национализированные должники «Газпрома» требуют компенсацию у Анкары
Уксус для волос, вулканическая пенка и другие бьюти-новинки до 1 000 рублей
Уксус для волос, вулканическая пенка и другие бьюти-новинки до 1 000
В Липецкой области появился первый мобильный «Кванториум»
В Липецкой области появился первый мобильный «Кванториум»
Церемония открытия 61-й Международной математической олимпиады в Санкт-Петербурге объединила 108 стран
Церемония открытия 61-й Международной математической олимпиады в
Завершился самый масштабный финал Национального чемпионата WorldSkills Russia – 2020
Завершился самый масштабный финал Национального чемпионата

Топ на сегодня

В сети набирает силу кампания против дороговизны препарата от Covid-19
В сети набирает силу кампания против дороговизны препарата от Covid-19
«Made in USA» не пройдёт: Иран обвинил США в создании беспрецедентных угроз
«Made in USA» не пройдёт: Иран обвинил США в создании беспрецедентных
Геймеры разозлились на Sony за исчезнувшие консоли PlayStation 5
Геймеры разозлились на Sony за исчезнувшие консоли PlayStation 5
Россия укрепляет позиции в Сирии в ответ на переброску техники США
Россия укрепляет позиции в Сирии в ответ на переброску техники США
В КПРФ оценили предложение выдвинуть Брежнева на Нобелевскую премию
В КПРФ оценили предложение выдвинуть Брежнева на Нобелевскую премию

Еще по теме

Рябков предостерег США от давления на Россию в вопросах о вооружениях
"Ультимативность подходов". Косачев указал на давление США на РФ по СНВ-3
Париж призвал Москву и Вашингтон продлить ДСНВ после 2021 года
В США рассказали о "двух шагах" в переговорах по СНВ