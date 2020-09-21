Россия укрепляет позиции в Сирии в ответ на переброску техники США

Вадим Карасев

На северо-востоке Сирии российские военные размещают дополнительные силы. Речь идет о военной базе в аэропорту Эль-Камышло, пишет Telegram-канал "Военный обозреватель".

Источники сообщили, что Вооруженные силы решили укрепить позиции в ответ на аналогичные действия США. Россия отреагировала менее чем через 12 часов после того, как американцы перебросили в регион БМП M2A2 Bradley из Кувейта.

По данным канала усиление американских войск произошло "с целью недопущения российских военных в зону присутствия ВС США" и курдских формирований. По официальной версии БМП размещены для обеспечения безопасности коалиционных сил и борьбы с террористами. Помимо машин, в регион перебросили радиолокационные станции AN/MPQ-64 Sentinel ближнего радиуса действия, которые помогают в патрулировании территории истребителями.

Ruposters писал, что США ранее заподозрили российских военных в намеренных провокациях в Сирии. Так они отреагировали на участившиеся дорожные инциденты.