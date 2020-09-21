Россия заблокирует работу ТКГ: Кравчук назвал причину

Анастасия Иванова

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кравчук, рассказавший о сложности реализации на практике «формулы Штайнмайера», считает, что Россия и представители боевиков из ОРДЛО будут блокировать всю работу ТКГ в том случае, если украинский парламент не изменит постановление о местных выборах.

Об этом первый президент заявил в комментарии Суспільному.

«Сегодня уже очевидно, что на всех встречах Трехсторонней контактной группы, все вопросы, которые обсуждаются, упираются в одно: Россия и ОРДЛО официально заявляют, что пока не будет изменено постановление Верховной Рады, то все вопросы будут заблокированы», — сказал политик.

При этом Кравчук признал, что не знает, поддержат ли парламентарии изменения в постановление о местных выборах. Но добавил, что Украина должна искать ответы на все вопросы, даже если желание договариваться есть только со стороны Киева.

Как известно, представители России и в «минских», и в «нормандских» переговорах добиваются от Украины проведения выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, так как этот факт станет практически легитимизацией квазиреспублик «Л/ДНР», чего Украина не может допустить.

Напомним, что 15 июля 2020 года Верховная Рада приняла постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года. В соответствии с ней, местные выборы на оккупированных территориях 25 октября не проводятся, а будут назначены только после деоккупации и прекращения вооруженной агрессии России против Украины, включая вывод и разоружение незаконных вооруженных формирований и восстановление контроля Украины над своей границей. В то же время 11 сентября после встречи советников лидеров «нормандской четверки» в Берлине заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что «договорились, что в ближайшее время в Верховной Раде будет рассмотрено постановление, которое корректирует то постановление, которое было принято 15 июля».

Позже руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что украинская сторона во время встречи советников в «нормандском формате» не обещала вносить изменения в постановление о местных выборах для проведения их на неподконтрольных правительству территориях.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Украина потребовала от властей ОРДЛО и России допустить представителей Международного комитета Красного Креста (МККК) к пленным украинцам, которые содержатся в подвалах ОРДЛО, в том числе и в секретной донецкой тюрьме «Изоляция». Договоренность о работе МКК была достигнута во время переговоров на уровне советников в «нормандском» формате 11 сентября, несмотря на встречные требования боевиков.