Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября 2020 года: что можно делать и что нельзя

Вадим Карасев

Рождество Пресвятой Богородицы — один из самых важных праздников для православных христиан. Следует помнить о том, что можно и что нельзя делать в этот великий день.

Данное церковное событие относится к двунадесятым праздникам — двенадцати торжественным православным датам, каждая из которых посвящена Иисусу Христу или Богородице.

История и смысл праздника

Евангельская история была такой, какой мы ее знаем, во многом благодаря Деве Марии. Без матери нет сына, поэтому христиане всего мира всегда очень почитали Матушку-Заступницу. День ее рождения не менее важен, чем Рождество Христово.

21 сентября в каждом православном храме вспоминают чудо рождения Девы Марии. У ее родителей не было детей, но им очень хотелось их иметь. Они молили Господа, чтобы он даровал им чадо, и молитвы эти были услышаны. Вскоре у них родилась девочка, которую они назвали Марией. Перед тем, как у Иоакима и Анны получилось зачать ребенка, ангел сказал им, что за этот дар они должны будут отдать дочь на служение Богу.

Когда Деве Марии исполнилось три года, ее отдали на служение в Иерусалимский храм, где она пробыла до наступления совершеннолетия. Ее жизнь была очень непростой. Да, сам Господь даровал ей дитя, но она заранее знала, чем это обернется для нее. Нет для матери страшнее участи, чем увидеть смерть собственного ребенка. Но Богородица выдержала все испытания, за что получила свое место рядом с Господом на Небесах.

Что можно и что нельзя делать 21 сентября

В 2020 году традиции праздника останутся неизменными. Постарайтесь посетить храм Божий и помолиться. В этот день люди стараются принимать таинство причащения и исповеди, так как это большой праздник, наполненный светом и призывающий людей к очищению.

В этот день можно и даже нужно заниматься неотложными домашними делами. На Руси в этот день заканчивали сбор урожая. Семьи собирались вместе и проводили день в делах, укрепляя родственные узы. В этот день нельзя убираться и заниматься делами по дому, которые можно отложить, например, уборкой. Не стоит конфликтовать с близкими людьми и разжигать споры. В целом с людьми необходимо вести себя осторожнее и быть уступчивыми.

Нельзя в этот праздник отказывать в помощи родителям. Если мать и отец попросят о чем-то, стоит прислушаться к ним и проявить уважение, исполнив их желание.

Это удачная дата для свадьбы. Считается, что те, кто женятся 21 сентября, проживают вместе счастливую и долгую жизнь. Случайное знакомство, случившееся в этот день, считается судьбоносным.

На Рождество Пресвятой Богородицы можно приглашать домой друзей и родственников, чтобы насладиться праздничной трапезой. Поста в этот день нет, однако церковнослужители советуют не употреблять в этот день мяса и алкоголя. Можно приготовить праздничное блюдо из рыбы, испечь пироги.