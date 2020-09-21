Smashing Pumpkins раскрыли подробности нового альбома
Сегодня, 01:10 Влада Некрасова
. Группа Smashing Pumpkins в твиттере сообщила подробности своего нового двойного альбома под названием “Cyr”.
Он выйдет 27 ноября и будет включать в себя 20 песен.
Пока только два трека из него были представлены широкой публике: заглавный "Cyr" и "The Colour of Love".
пообещал, что группа выпустит новый, 11-й по счету, альбом в 2020 году, уточнив, что работа над ним шла больше года.
Предыдущая пластинка группы "Shiny and Oh So Bright Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun." вышла в 2018 году.
По материалам: ria.ru