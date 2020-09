Smashing Pumpkins раскрыли подробности нового альбома

Влада Некрасова

. Группа Smashing Pumpkins в твиттере сообщила подробности своего нового двойного альбома под названием “Cyr”.

Он выйдет 27 ноября и будет включать в себя 20 песен.

Пока только два трека из него были представлены широкой публике: заглавный "Cyr" и "The Colour of Love".

пообещал, что группа выпустит новый, 11-й по счету, альбом в 2020 году, уточнив, что работа над ним шла больше года.

Предыдущая пластинка группы "Shiny and Oh So Bright Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun." вышла в 2018 году.