СМИ: Эмин Агаларов тайно обручился спустя 4 месяца после развода

Вадим Карасев

40-летний Эмин Агаларов тайно сделал предложение новой возлюбленной, сообщает радио "Комсомольская правда" со ссылкой на издание AzTimes.

Азербайджанский исполнитель лишь 4 месяца назад развелся с моделью Аленой Гавриловой, которая подарила ему четвертого ребенка - дочь Афину.

Недавно Эмин Агаларов заявил, что не против жениться и в третий раз. По данным источника, накануне под грифом секретности состоялась церемония венчания в столице России.

Как отмечает Passion.ru, избранницей Эмина якобы стала Фатима Садыкова. Девушка является дочерью заместителя министра обороны Азербайджана.

Стоит отметить, недавно певец выпустил песню "Фатима" - по данным источника, ее он якобы посвятил своей новой возлюбленной.



Сам Эмин Агаларов пока никак не отреагировал на слухи о своей тайной помолвке. У Фатимы Садыковой есть аккаунт в инстаграме, однако он закрыт для посторонних.

Однако пользователи сети уже принялись поздравлять Эмина Агаларова с радостным событием в сети.

"У него новая невеста по имени Фатима. Уже обручились.. Азербайджанка", "Пусть будет счатлива", "Эмин надеюсь что женившись в 3 раз вы успакоитесь и приобретёте чего вам не хватало", - пишут пользователи сети.

Как писал NEWSTES, ранее Седокова вышла замуж за баскетболиста "Химок", который моложе ее на 9 лет.