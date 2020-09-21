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США объявили о санкциях против Минобороны Ирана. И не только

США объявили о санкциях против Минобороны Ирана. И не только
Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что США введут ограничительные меры в отношении Минобороны Ирана, передает РИА Новости.

Дипломат сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Вашингтон приступает к введению односторонних санкций в отношении Тегерана и восстанавливает ранее действовавшее оружейное эмбарго.


"Сегодня я предпринимаю первый шаг в соответствии с этим указом, ввожу санкции в отношении министерства обороны Ирана и логистических подразделений ВС (Ирана)", – сказал Помпео.

Рестрикции также коснутся пяти иранских ученых, которые участвовали в развитии ядерной программы страны.


заявил госсекретарь США, "почти 2 года власти Ирана сотрудничали с нелегитимным режимом Венесуэлы с тем, чтобы обойти оружейное эмбарго ООН".

В то же время большинство членов Совбеза раскритиковали планы Вашингтона восстановить ограничения в отношении Ирана. Более того, все посредники по ядерной сделке считают, что уведомление от Штатов не имеет юридической силы, и убеждены, что США не запустили процесс возврата ограничительных мер, поскольку больше не участвуют в соглашении.

Председатель СБ ООН также не дал хода запросу американских представителей в Совбезе. Между тем США полагают, что процесс запущен и санкции были восстановлены в минувшую субботу.

# Политика
По материалам: ria.ru

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