Статусы для девушек со смыслом: ТОП - 150 фраз

Лидия Мартынова

Ты девушка в поиске яркой фразы, котораявыразит твой характер. Мы собрали лучшие статусы для соцсетей на эту тему.Выбери статус из 150-и необычных фраз!150 статусовНе сравнивай меня с другими – я такая одна.Хорошие девочки – это плохие девочки, которых еще не поймали.Если я для тебя королева, ты для меня король. Если ты играешь со мной, я покажу, как нужно играть.Ум – это идеальная красота.Хорошие девочки помогают людям, у плохих на это нет времени.У меня разум девушки, поведение сучки и манеры, как у леди.Тебе нравится? Я научила твоего парня этому.Ты найдешь девушку красивее, умнее и смешнее меня, но ты никогда не найдешь такую, как я.Красота – это только внешность, характер у меня глубоко внутри.Не все мужчины глупы, некоторые остаются холостяками.Его жизнь – история, моя жизнь – тайна.Обожаю ту уверенность, которую дает мне макияж.Каблуки и стандарты должны быть высокими.Девушки, которые не просят о многом, заслуживают всего самого лучшего.Веди себя так, будто у тебя на голове невидимая корона.Я не та девушка, которую все хотят, но, по крайней мере, я не та, кто был со всеми.Не ищи мужчину, который решит все твои проблемы, таких не бывает. Ищи того, кто не оставит тебя наедине с ними.Иногда мне хочется снова стать маленькой – вылечить синяк на коленке проще, чем починить разбитое сердце.Всем девушкам нравятся высокие парни, потому что их можно обнимать за шею во время поцелуя.Сделай девушку счастливой. Это лучшее чувство, которое только может быть.Каждой девушке нужен хороший парень, который заставит ее смеяться в печальные моменты жизни.Твоя девушка мне не конкурентка – я уникальна, вот и все!Думай как королева. Королева не боится сделать ошибку, ведь ошибки – это ступени на пути к успеху.Если женщина уверена в себе, она сексуальна, и внешность тут не важна.Уверенная в себе женщина улыбается, вокруг нее всегда приятно находиться.Девушка должна быть похожа на бабочку: на нее приятно смотреть, но ее трудно поймать.Почему комары не могут высасывать жир?Мечта каждой девушки – есть и не толстеть.Я девушка. Не трогай мои волосы, лицо, телефон и парня.Умные девушки раздвигают границы разума, доступные девушки раздвигают ноги, глупые девушки открывают свое сердце.Если парни ревнуют, это даже мило. Если девушки ревнуют, ждите Третью Мировую.Женщины мудрее мужчин – они меньше знают, но больше понимают.Стоит встретить одного ужасного парня, чтобы понять: ты заслуживаешь намного больше.Если девушка просит оставить ее в покое, и ты действительно уходишь, то у тебя, наверное, совсем нет мозгов.Каблуки делают женщину сильнее. Чем выше, тем лучше.Парни много врут, но девушки делают это лучше.Девушки делают что хотят. Парни делают что могут.Парни даже не представляют, как надолго их слова застревают в головах девушек.Парни не знают, как малейшая вещь может обидеть девушку.Маленькое черное платье – лучший друг девушки.Только сильный мужчина справится с сильной женщиной. Слабак скажет, что у нее скверный характер.Веди себя как леди, мысли как босс.Ни один парень не достоин твоих слез. «Твой» человек никогда не заставит тебя плакать.Мой рыцарь в сияющих доспехах оказался неудачником в фольге из алюминия.Пожалуйста, не мешай мне игнорировать тебя.Если кто-то пытается спустить тебя с небес на землю, знай – ты выше них!Я такая горячая из-за глобального потепления.Я не бессердечная, просто я больше не доказываю, что у меня есть сердце.Моя спина – это не автоответчик, так что скажи все, что думаешь, мне в лицо!Красивое лицо уже не так прекрасно, когда за ним видна мерзкая личность.Если я говорю, что скоро вернусь, то, скорее всего, я просто не хочу с тобой разговаривать.У каждого есть раздражающий друг. Если в твоей компании его нет, это ты сам.Главное правило для каждой девушки: красота других не означает, что ты некрасивая!Я не стану идеальной, но я могу стать лучше.Твое отношение к себе показывает, как к тебе могут относиться другие.Самое важное – то, как ты к себе относишься.Лучшая компания для тебя – ты сама!Принимай решения, которые поддержат твой имидж, самооценку и чувство собственного достоинства.Люблю быть девушкой, я такая классная!Мне было трудно перестать оценивать себя по мнению других.Если ты себя не уважаешь, то никто другой этого делать не станет.Счастье – это когда ты смотришь в зеркало, и тебе нравится вид!Не сравнивай себя с другими. Это оскорбление самой себя.Чем лучше ты к себе относишься, тем меньше тебе захочется хвастаться.Любовь – это так странно. Вы говорите девушке, что она прекрасна, а потом выключаете свет!Я девушка. Я не курю, не пью, не тусуюсь каждые выходные. Я не сплю со всеми подряд. Да, мы еще существуем.Девушки похожи на телефоны. Им нравится, когда с ними разговаривают, но если нажмешь не ту кнопку, связь оборвется.Мудрая девушка целует без любви, выслушивает без доверия и уходит первой…Мудрая девушка знает свои границы. Умная девушка знает, что ее ничего не сдерживает.Девушки притворяются глупыми перед парнями, и это печально.Мы, девушки, мягкие снаружи, но сильные внутри.Когда девушка плачет, причина не в одном. Это выходит вся злоба и все эмоции, которые она все время держала в себе.Мне нравится быть девушкой. Я бы не променяла это ни на что в мире.Люблю быть девушкой, потому что могу носить любую стрижку, и никто ничего мне не скажет.Я девушка. Я остро реагирую. Я недооцениваю. Я переоцениваю. Я слишком много думаю. У меня большие мечты. Когда я признаюсь в любви, я не вру!Я одна из тех девушек, которые улыбаются, надевают лучшую одежду и ведет себя по-особенному, чтобы показать ему, кого он потерял!Любовь – это провал в памяти. Из-за нее девушки забывают, что в мире миллиарды парней!Дорогая, если ему нужна грудка, ножки и бедра, пусть идет в KFC!Девушки стесняются делать первый шаг, так что сделай его сам!Самый красивый изгиб женского тела – это улыбка!Дорогие парни, я присылаю вам запросы в друзья, а не предложения о браке, так что успокойтесь!В сердце каждой девушки – море секретов, в котором никому не позволено плавать.Не будь женщиной, которой нужен мужчина. Будь той, которая нужна мужчинам.Если не хочешь, чтобы тебе разбили сердце, не отдавай его каждому.Дорогая, не переживай, если у тебя все еще никого нет. Бог смотрит на тебя с небес и думает: «Я берегу эту девушку для особенного человека».Назови девушку красивой, и она не поверит. Назови ее уродкой, и она навсегда запомнит это. Я девушка, но дружу с парнями – так спокойнее.Девушки трудятся над своей внешностью, а не над умом. Они знают, что парни глупые, а не слепые.Мне можем быть принцессами все сразу. Кто-то ведь должен кланяться, когда мы проходим мимо!Девушки похожи на полицейских. У нее могут быть все улики, но они захотят услышать ваше чистосердечное признание.Если ты думаешь, что я плохая, ты неправ. Я ужасная.Если я не начинаю разговор, это не значит, что я не скучала.Если ты двуличная, займись хотя бы одним лицом, чтобы оно было красивым.В жизни каждой девушки есть парень, о котором она думает перед сном.Может, я и не лучшая на свете, но я точно не такая, как все.Мне кое-кто нравится 😉Женщины не покрыты шрифтом для слепых – чтобы узнать их, не нужно их трогать.Мои губы – оружие. Моя улыбка – курок. Мои поцелуи – пули. Зови меня киллером.Молчание девушки – самый громкий крик.Я девушка, мне можно менять мнение каждую секунду.Хорошие девочки отправляются в Рай, плохие девочки будто отправляют туда тебя.Я девушка на миллион.Девушка должна быть стильной и потрясающей.За любимой песней каждой девушки скрывается история.Никогда не недооценивай способность девушки выяснять то, что ей нужно.Мы тратим время и ищем идеального партнера вместо того, чтобы работать над отношениями.Я девушка – могу быть сложной без объяснения причин.Я не оскорбляю тебя, я просто тебя описываю.Превосходство нельзя развить – оно идет изнутри.Если кто-то ненавидит тебя просто так, дай ему причину.Тишина – лучший ответ, когда болтаешь с дураком.Не путай мою личность и поведение. Моя личность – то, какая я есть. Поведение? Оно зависит от тебя!Я ответственна только за слова, которые говорю. То, как т их понимаешь – это твоя ответственность.Если ты меня осуждаешь, проверь – а ты сам идеален?Быть гламурной – не преступление.Любишь меня? Прекрасно. Ненавидишь? Еще лучше. Не знаешь меня? Не суди!Зачем беспокоиться о людях, которые даже не думают о тебе?Люди смеются надо мной, потому что я необычная. Я смеюсь над ними, потому что они все одинаковые.Если хочешь, чтобы я контролировала себя, контролируй свою глупость!Хватит меня копировать!Сжигать мосты? Слишком долго для меня. Я взрываю их.Зависть – ужасное заболевание. Поправляйся!Ты хочешь, чтобы я думала перед тем, как говорить? Извини, я родилась без этой функции. Так что не обижайся на правду.Никогда не переставай мечтать!Поведение говорит больше, чем слова.Я та, кто я есть сегодня благодаря выбору, который я сделала вчера.Я не позволю другим людям писать сценарий моей жизни.Я не особенная, я из ограниченного выпуска.Я не спорю, просто объясняю, почему я права.Мне все равно, что ты обо мне думаешь. Только если ты не думаешь, что я прекрасна. Тогда ты прав!Неважно, любишь ты меня или ненавидишь – я все равно буду сиять.Не гонись за теми, кто тебя избегает.Сегодня никому нельзя доверять…Все о чем я прошу: относитесь ко мне так, как я отношусь к вам.Я не просила твоего одобрения.Ты можешь сделать мир лучше, если сам станешь лучшим человеком.Характер – это как беременность. Как его не прячь, о нем все равно узнают.Я не обязана ничего доказывать.Я никогда не считала себя лучшей, но я точно достойна лучшего.Ты можешь любить меня или ненавидеть, но ты никогда не изменишь меня.Я счастлива, только это сейчас имеет значение.Ты родился, чтобы вписываться. Я родилась, чтобы выделяться.Прошу прощения, я что, как-то показала, что мне не все равно?Не давай советы, пока тебя не спросили.Попробуй сказать «красивая» без буквы Я. Что, не получается?Я не мечтала об успехе, я достигала его.Снова нашла твой нос в своих делах. Может, хватит?Будь самостоятельной: решай свои проблемы и не надейся на других!Одни любят тебя, другие – ненавидят. Все остальные втайне мечтают быть тобой.Если ты что-то умеешь, не делай это бесплатно:D