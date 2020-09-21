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Сын Лукашенко прокомментировал митинги в Белоруссии

Сын Лукашенко прокомментировал митинги в Белоруссии

Старший сын президента Белоруссии Виктор Лукашенко во время мотопробега заявил, что ему не было страшно участвовать в нем. Об этом он рассказал порталу Sputnik Беларусь. Пробег был организован в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«А митинги? Ну, прошли и прошли. Нам было нестрашно ехать мотопробегом», — рассказал Виктор Лукашенко.

44-летний Виктор Лукашенко — помощник президента Белоруссии по национальной безопасности, член Совета безопасности республики, а также первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси.

Протесты в Белоруссии, вызванные итогами президентских выборов 9 августа, продолжаются более месяца. Оппозиция не согласна с их результатами и требует проведения новых.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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