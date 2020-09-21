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Том Харди может сыграть Джеймса Бонда

Том Харди может сыграть Джеймса Бонда
Издание The Vulcan Reporter поделилось новостью о том, что новым Бондом станет 43-летний Том Харди, звезда фильмов "Веном" и "Безумный Макс: Дорога ярости". Пока это только слухи: ссылаясь на собственные источники, издание сообщает, что актер прошел кастинг еще летом и, скорее всего, имя нового Бонда объявят в конце года, после премьеры юбилейной части бондианы "Не время умирать".

Напомним, премьеру нового фильма о Бонде пришлось перенести дважды, и теперь "Не время умирать" появится в прокате по всему миру уже в ноябре. Дэниел Крейг играет Бонда в пятый и последний раз. Именно поэтому последние два года мировая пресса периодически взрывается предположениями о том, кто же станет новым Бондом. Среди претендентов: Том Хиддлстон, Идрис Эльба, Ченнинг Татум и даже Бенедикт Камбербэтч.
Если на роль Бонда выберут Тома Харди, то нового Бонда точно не упрекнут в отсутствии брутальности. Мужественности Харди не занимать. Лучше всего британскому актеру, который начинал свою карьеру на театральной сцене, удаются амплуа плохих парней - "Стюарт. Прошлая жизнь", "Темный рыцарь", "Выживший", сериал "Табу".
# Шоу-бизнес / Бизнес / В мире
По материалам: gogetnews.info

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