ТОП - 100 коротких статусов про смысл жизни

Анастасия Иванова

На какой бы ступени развития ни находилосьчеловечество, люди всегда задаются вопросом: В чем смысл жизни? У каждого наэто свой ответ. То, ради чего человек живет, и есть его смысл. Он может быть всемье, карьере, путешествиях, в ярких воспоминаниях. Давайте ознакомимся состатусами о смысле жизни. Возможно, кто-то найдет для себя нужное изречение.ТОП - 100статусов о смысле жизниТолько со временем жизнь даст ответы на все вопросы.Не стоит пытаться изменить себя ради кого-то.Каждый будет испытан тем, что он порицает в других.Жизнь – веселая штука, которая не терпит чрезмерной серьезности.Проблемы – препятствия на пути к лучшей жизни.Смысл жизни в том, чтобы просто жить.Сколько бы лет вам ни было, не нужно терять детский оптимизм.Единственное время, которое поистине важно, – сейчас.В любой ситуации лучше рискнуть, чем жалеть о том, что не попробовал.Ваши проблемы меньше, чем вы о них воображаете.На свете так мало вещей, которые действительно важны.Все, что ни случается, это ценный опыт.Нужные слова в нужный момент способны вернуть веру в жизнь.Каждый, кто покинул кого-то, будет покинут.Не нужно печалиться о том, чего даже не случилось.То, чего быть не может, тоже может быть.Главное – в любой ситуации оставаться собой.Нет плохого дня – есть только плохое отношение к нему.Каждое испытание делает нас мудрее.Смерть – это нормальная часть жизни, и не нужно ее бояться.Все, что переворачивает нашу жизнь с ног на голову, – не случайно.Не нужно делиться неудачами – они лишь тешат врагов.Каждый нуждается в человеке, который не уйдет.Наиболее сложно понять мотивы своих поступков.Не стоит плакать, если ничего уже не исправить.Не нужно ничего удерживать – то, что твое, от тебя не уйдет.Семья – единственное, ради чего стоит жить.У того все хорошо, кто на жизнь не жалуется.Совесть – одна из немногих валют, которая не обесценится.Не нужно думать – нужно просто жить.Любовь помогает взлететь, она же и бросает нас вниз.Нужно научиться уходить без сожалений.Каждый новый день – повод для радости.Разочарование – неудачная попытка обрести счастье.Жизнь без любви – существование.Не стоит искать смысл в том, в чем его нет.Молчание – худший вид наказания.Желание нравиться всем – самое глупое стремление.Жить нужно не так, как надо, а так, как хочется.Жизнь – простая вещь, но люди привыкли ее усложнять.Жизнь наполняется смыслом, когда есть, ради кого жить.Счастливая жизнь – тихая жизнь.Самое тяжелое – ужиться со своими воспоминаниями.Жизнь улыбается тому, кто улыбается ей в ответ.Нет неразрешимых проблем – есть неуверенность в своих силах.Правильные мысли – то, с чего начинается счастливая жизнь.Жизнь любит только тех, кто любит ее.Главное в жизни – дарить улыбки окружающим.Все, что покупается за деньги, не представляет ценности.Жизнь имеет смысл до тех пор, пока есть, ради кого ее прожить.Жизнь – не те дни, что прошли, а те, что запомнились.Жизнь – не сахар, и в этом ее соль.Существует единственный способ узнать – попробовать.Счастливая жизнь – она не в людях, а в поставленных целях. Жить нужно сейчас, не сожалея о прошлом, и не загадывая на будущее.Есть тысячи причин радоваться жизни.Чтобы не разочаровываться, нужно рассчитывать только на себя.Без темноты человек не знал бы всю прелесть света.Каждое падение – шанс на головокружительный взлет.Если хочется изменить мир, нужно начинать с себя.Жизнь прекрасна во всех ее проявлениях.В жизни от того ярче взлеты, что в ней слишком много падений.Случайности не случайны.Не стоит тянуться к тем, кто не тянется к вам.В жизни каждого наступает момент, когда он понимает, что все изменилось раз и навсегда.Если кажется, что нужно что-то менять в жизни – это не кажется.Каждый человек послан нам для опыта.Жизнь станет прекрасной, если не сожалеть о прошлом и не думать о будущем.Жить нужно так, чтобы те, кто ушли, жалели об этом.Есть такие дни, которые в целом оправдывают жизнь.Не нужно судить человека по его прошлому.Жизнь прекрасна для тех, кто верит в это.Мечты не работают, если человек только мечтает.Не нужно судить себя за поступки, которые сделали вас счастливым.Жизнь – цепочка последовательно принятых решений.Каждый новый день – неповторимый опыт, который поистине прекрасен.Любовь к себе гарантирует восхищение окружающих.Нужно уважать себя, если хочешь, чтобы и другие тебя уважали.Улыбка на все невзгоды – самое мощное оружие.Человек живет до тех пор, пока любит.Нет ничего страшнее, чем хотеть и не рискнуть.Жизнь принадлежит тем, кто ей рад.Любите себя – этот человек точно не предаст.Каждый новый день – шанс изменить жизнь к лучшему.То, что вы просыпаетесь по утрам – не данность, а подарок.Человек поистине богат, если у него есть семья.Пока вы недовольны жизнью, она проходит.В жизни нет того, чего стоит бояться, а только то, – что нужно понять.За каждой исполненной мечтой стоит кропотливая работа.Если не удается изменить обстоятельства, нужно изменить отношение к ним.Жизнь меняется к лучшему, когда мы сами готовы меняться.Нужно быть с тем, кто делает тебя счастливым.Главный секрет счастья – изо дня в день ценить то, что у тебя есть.Главное правило жизни – не спешить.Вера в светлое будущее должна быть непоколебимой.Кто-то послан нам для жизни, а кто-то – для опыта.Темное прошлое – гарант светлого будущего.Жить нужно так, чтобы каждое сегодня было лучше, чем вчера.Сколько бы человек ни падал, важно вставать на один раз больше.Каждый, кто прощал, будет прощен.