ТОП - 100 статусов про жизнь со смыслом

Влада Некрасова

Мы собрали более двухсот статусов о жизнидля ваших социальных сетей. Выберите красивую фразу и удивите друзей!100 статусовВторой жизни не будет – не трать время зря.Жизнь непроста, если стремишься к мечте.Жизнь меняется, когда мы меняем к ней отношение.Жить – не значит искать себя. Жить – значит создавать себя.Жизнь – это путешествие.Наслаждайся жизнью, однажды срок истечет.Жизнь – это мороженое. Наслаждайся, пока она не растаяла у тебя на глазах.Жизнь не всегда полна радости, иногда придется улыбаться через боль.Жизнь – это собрание ошибок. Без них нет развития.Всегда есть что-то, за что стоит быть благодарным.Жизнь состоит из вереницы разлук.Хорошая жизнь состоит из моментов счастья.Иногда то, что мы хотим изменить, меняет нас самих.Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на ненависть к другим.Только один человек может изменить твою жизнь – ты сам.Самый страшный недуг – быть никем для окружающих.Если хочешь жить счастливо, стремись к цели, а не к другим людям.Жизнь всегда дает второй шанс – завтрашний день.Не бойся вдохновлять других, пока мы еще здесь.Воплощай мечты – ты вспомнишь о счастье на смертном одре.Трудные времена закончатся, а человек остается сильным навсегда.Жизнь не даст тебе то, что ты хочешь. Она дает то, что ты заслужил.Жизнь измеряется не во вдохах, а в моментах, когда дыхание захватывает.Жизнь не изменится по случайности – меняй ее сам.Не мечтай о другой жизни – живи мечтой.Отомсти своим врагам – проживи счастливую жизнь.Жизнь измеряется не в годах, а в моментах.Каждый день у тебя есть шанс все изменить.Не сравнивай себя с другими – наслаждайся собственной жизнью.Проблемы не останавливают, они направляют нас к изменениям.Ненависть – это страх, любовь рождается из уважения.Жизнь – это монетка. Ты можешь потратить ее как угодно, но только один раз.Жизнь коротка. Улыбайся, пока зубы на месте!Жизнь – это как фотография. Мы все тоже проявляемся из «негативов».Забудь о сегодняшних проблемах, поблагодари жизнь за хорошее.Что бы ты ни делал, пусть это приносит тебе счастье.Забудь о боли, но всегда помни о том, чему она тебя научила.Хорошая жизнь, как хороший сюжет, встречается редко.Правда освободит тебя, но сначала разозлит.Каждый день дает нам нечто новое, и из этого мы создаем воспоминания.Жизнь становится ярче, когда мы обращаем внимание на действительно важные вещи.Мы рождены быть самими собой, идеала не существует.Я не хочу жить идеально – я хочу быть счастливым.Ты не сможешь открыть новую главу жизни, если будешь снова и снова возвращаться к «прочитанному».Это просто плохой день, за ним будут другие.Суть жизни – в смехе.Не думай о жизни слишком серьезно – живым отсюда все равно не выберешься.Жизнь проста, это мы ее усложняем.Иногда люди, о которых мы хотим забыть, учат нас важному.В хорошей жизни нас вдохновляет любовь, а направляет знание.Живи на полную, сосредоточься на хорошем.Успех состоит из усилий, регулярной работы и отдыха.Ты пришел в эту жизнь, потому что ты можешь прожить ее.Чтобы стать успешным, нужны две вещи: уверенность и немного безразличия.Если жизнь трудна, стань сильнее.Жизнь полна тайн. Ты никогда не знаешь, куда она приведет тебя.Жизнь – это карта памяти. Заполни ее до предела.Я просто пытаюсь найти краски в черно-белом мире.Живи, как хочется!Я понял: нужно любить жизнь, и тогда она ответит взаимностью.Успех всегда приходит тихо, а наши неудачи видны всем.Будь собой! Ты рожден не для того, чтобы кого-то удивлять.Все меняется, друзья уходят, но жизнь на этом не заканчивается.Если ты сможешь сказать «Прощай», жизнь подарит тебе новое «Здравствуй».В жизни есть три бесценных вещи: доверие, верность и уважение.Трудности жизни – это не проблемы, а бесценный опыт.Иногда жизнь жестока. Не теряй веру.Величайшее удовольствие в жизни – делать что-то, когда в тебя не верят.Живи сейчас, завтра этот день станет историей.Живи и дай жить другим.Жизнь трудна, но все же прекрасна.Люди сегодня знают цену всему, но ничего не ценят.Без любви нет жизни.Качество жизни – в качестве отношений с людьми.Не пытайся быть идеальным, это невозможно.Пусть твоя вера будет сильнее страха.Нет жизни без мечты, нет надежды без веры.В конце все будет хорошо. Если все плохо, это еще не конец.Не законы определяют жизнь, а сама жизнь создает законы.Ничто не вечно. Цени то, что у тебя есть, сейчас.Люби свою жизнь и живи так, как хочется.Иногда небольшое решение меняет жизнь навсегда.Не сдавайся. Конец – это начало чего-то нового.Жизнь продолжается, с тобой или без тебя.Ты сможешь узнать жизнь, только полюбив многое вокруг себя.Рутина пожирает жизнь.Будь собой – это изменит мир.Не нужно притворяться счастливым – просто не позволяй грусти победить.Истина не бывает простой и незапятнанной.Не трать сегодня на жалобы о вчера, иначе завтра будет только хуже.Никто не вернет тебе потерянное время.Пока не примешь правду, не найдешь себя.Чтобы жизнь была прекрасной, цените ее.Улыбка меняет мир. Не позволяй миру согнать ее с твоего лица.Люби жизнь, это полезно для здоровья.Благодари за мелкие вещи, и получишь намного больше.Не жди слишком многого, в это секрет хорошей жизни.Главный секрет успеха: верь в себя!Однажды жизнь пронесется у тебя перед глазами. Пусть в этот момент тебе будет интересно.Иногда лучшие моменты жизни – это те, о которых больше никто не знает.Счастье – это не готовый продукт, его нужно создать самому.Тишина громче любого крика.Сосредоточься на важном и откажись от всего остального.Жизнь других всегда кажется проще.Жить – значит сражаться и побеждать каждый день.Величайшее умение человека – это умение жалеть и прощать.В искусстве жизни, как и в живописи, важна перспектива.Люби своих близких, жизнь без этих людей – ничто.Не позволяй другим указывать тебе, как жить!Иногда ты не можешь понять ценность момента, пока он не станет воспоминанием.Живи, чтобы выражать себя, а не поражать других.Улыбка на лице не всегда означает счастье.Жизнь коротка, а время идет быстро, без пауз и перемоток, поэтому наслаждайся каждым моментом.Не трать время на сожаление, займись чем-нибудь полезным.Будущее принадлежит тем, кто умеет ждать.Жизнь прекрасна, но так сложна.Идеальное решение – это согласие ума и сердца.Важно не то, как ужасно мы страдаем, а то, как прекрасна наша жизнь.Жизнь коротка, и только ты сам сможешь сделать ее сладкой.Не сдавайся, даже если ты один.Создай свой стиль. Пусть он будет уникальным и непонятным дл окружающих.Лучший способ умереть – это жить.Любовь в сердце дает нам силы жить.Боль бывает двух видов: одна ранит тебя, другая меняет.Когда чувства не выразить словами, слезы говорят за нас.Кто все время жалуется, тот никогда не будет счастлив.Сосредоточься на том, что ты хочешь получить, а не на том, что тебе придется для этого потерять.Жить легче, если ты смеешься.Прелесть жизни в том, что она не повторится.Каждое мгновение дает нам шанс начать заново.Жизнь – это цветок, а любовь – это его мед.Иногда не нужно искать ответы, нужно просто верить.Жизнь рвется наружу, как гейзер, у тех, кто прорывается сквозь стену безразличия.Если жизнь дает тебе сто причин расплакаться, покажи ей, что у тебя есть тысяча причин улыбаться.Жизнь – это тарелка с вишней. Не воспринимай ее серьезно.Люби то, что у тебя есть, пока жизнь не заставила тебя скучать по этому.Не проживай жизнь просто так, продолжай расти.Если в жизни что-то не складывается, вычитай!Начало жизни – за границей зоны комфорта.Ищи людей, а не деньги. Люди запомнят тебя, а деньги нет.Когда у тебя есть надежда, все возможно.Даже сломанные часы показывают правильное время дважды в день. Будь позитивным.Весь мир держится на ожиданиях.В жизни главное не получить хорошие карты, а мастерски играть теми, что есть.Трудно жить, когда ты со всеми честен.Каждый день – это маленькая жизнь.Твоя жизнь дороже золота.Жизнь прекрасна: наслаждайся ей и не позволь никому ее испортить.Жить – значит не получать и иметь что-то, а отдавать и быть собой.Мир тесен, жизнь коротка. Улыбайся и твори добро.Сыграй прекрасную музыку жизни.Бремя, с которым ты справишься, принесет счастье.Нет ожиданий – нет и разочарований.Мечты не исполняются сами собой.Посмотри в небо: ты никогда не увидишь радугу, если будешь ходить, опустив голову.Тишина – это тысячи слов.Жизнь – это рисование без ластика.Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на то, что ты не любишь.Возраст не важен – живи, как хочешь!Я не могу изменить прошлое, но я смогу изменить будущее.Живи красиво, мечтай страстно.Каждый новый день – это второй шанс.Любовь делает жизнь прекраснее.Улыбка сближает людей.Любовь – это ключ, открывающий двери к счастью.Не переставай учиться жизненной мудрости, пока живешь.Стать бессмертным просто: нужно прожить такую жизнь, которую запомнят.Живи счастливо и не переставай улыбаться.Мечтай так, будто ты бессмертен. Живи так, будто тебе остался всего день.Ничто не вечно, но у нас остаются воспоминания.Ничего в жизни не отменить.Если ты ни за что не борешься, жизнь пройдет просто так.Жизнь – это череда уроков. Чтобы их выучить, нужно жить.Иногда не стоит и пытаться понять жизнь.Чтобы прожить лучшие дни своей жизни, придется прорваться через худшие.Мечтай. Желай. Достигай.Сегодня боль, а завтра – победа.Жизнь коротка. Не трать ее на чтение чужих статусов.Только в темноте ты увидишь звезды.Ничто не потушит внутренний свет.Мое молчание – это выражение боли.Весь мир держится на надежде.Главное счастье в жизни – любить и быть любимым.10% жизни – то, что случается с тобой, а 90% - твоя реакция на это.Только я могу изменить свою жизнь, и больше никто.Измени свою жизнь сегодня. Не надейся на будущее, действуй сейчас.Своей улыбкой ты делаешь жизнь прекраснее.Самое большое приключение – это воплощать мечты в жизни.Будь счастлив сейчас, твоя жизнь проходит.Жизнь – это американские горки, наслаждайся!Не получится жить хорошо с негативным настроем.Суть жизни – действовать вовремя.Удача – это здорово, но в жизни больше помогает работа.Все что нужно в жизни – быть счастливым.