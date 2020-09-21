TUI Group попросит у своих акционеров миллиард евро

Лидия Мартынова

Чтобы пережить зимний сезон, TUI Group намерено увеличить капитал на 1 млрд евро. В какую сумму обойдется спасение крупнейшей туристической компании Европы ее основному акционеру, российском миллиардеру Алексею Мордашову, читайте в нашем материале.

УБЫТКИ ДОСТИГЛИ 2 МЛРД ЕВРО

С начала кризиса, связанного с пандемией Covid-19, TUI Group, штаб-квартира которой располагается в Ганновере, столкнулась с серьезными проблемами ликвидности, из-за которых ей пришлось несколько раз привлекать сторонние финансовые ресурсы. Так, туроператор дважды обращался за помощью к государственному банку KfW, получив от него в общей сложности 2,85 млрд евро. Фонд стабилизации экономики Германии (WSF) предоставил компании еще 150 млн евро в форме конвертируемых облигаций по ставке 9% годовых.

По сообщению Handelsblatt, к зимнему сезону TUI Group подошла в сложном финансовом состоянии. Сохраняющиеся ограничения в мире и Европе из-за пандемии коронавируса не дают шансов на быстрое восстановление бизнеса TUI. Так, в середине июня начали работать лишь 55 из 411 отелей, принадлежащих группе. Недавний запрет правительства Германии на поездки в Испанию, самое популярное туристическое направление у немецких туристов, снова ударил по бизнесу туроператора.

Кроме того, все 18 круизных лайнеров собственных судоходных компаний группы Hapag-Lloyd Cruises, TUI Cruises и Marella простаивали в течение нескольких месяцев. По мнению экспертов, круизы, которые сейчас постепенно возобновляются, вряд ли принесут прибыль из-за массовых ограничений на борту.

С апреля по июнь продажи TUI Group упали на 98,5%, что принесло группе квартальный убыток в размере 1,45 млрд евро. В совокупности с двумя предыдущими кварталами за первые 9 месяцев финансового года TUI потеряла почти 2 млрд евро.

По данным немецкого издания, после объявления последних квартальных данных глава TUI Group Фриц Юссен уже заявил акционерам о возможном плане спасения с их участием. «Мы должны что-то делать с балансом», - сказал он на телефонной конференции в середине августа.

У АКЦИОНЕРОВ ПОПРОСЯТ ОТ 700 МЛН ДО 1 МЛРД ЕВРО

Как пишет Handelsblatt, в отличие от третьего по величине туроператора Европы FTI из Мюнхена, которому уже помогли акционеры, TUI до сих пор к такому способу решения проблемы не прибегала. Но теперь это должно измениться. Генеральный директор группы Фриц Юссен предложит акционерам увеличить капитал TUI Group на сумму от 700 млн евро до 1 млрд евро.

Привлекаемые средства будут направлены на сохранение авиационного бизнеса группы. В руководстве к TUI намерены согласовать вопрос увеличения капитала с акционерами до конца сентября.

По информации источников Handelsblatt, самому крупному акционеру, кипрскому холдингу Unifirm Limited (24,9% акций), связанному со структурами российского миллиардера Алексея Мордашова, предстоит внести для спасения TUI Group до 300 млн евро.

По данным издания, к планируемому увеличению капитала «морально готовы» и другие акционеры TUI. Это Deutsche Holdings Limited (5,1% акций), за которой стоит семья египетского миллиардера Эль Кьяти (экс-владельцы Steigenberger Group) и компания RIU (3,6%), принадлежащая семье испанских отельеров.

Г-н Мордашов участвует в капитале TUI Group с 2007 года. С тех пор он увеличил свою долю в группе с 3% до почти 25%; с октября 2018 года он также владеет 90% акций российских и украинских дочерних компаний TUI.