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Украинцы решили "напрячь" российскую делегацию, угостив шоколадом

Украинцы решили "напрячь" российскую делегацию, угостив шоколадом

Представители Украины в Трехсторонней контактной группе (ТТГ) попытались угостить российскую делегацию шоколадом, сообщает телеканал "112".

Как пояснил украинский министр по реинтеграции Алексей Резников, россияне отказались пробовать угощение, хотя оно было куплено в обычном магазине в Германии.

"Мы принесли шоколад, хотели угостить всех присутствующих, а из наших рук шоколад российская делегация брать отказалась. Почему-то они переживают", — отметил Резников.

По его словам, украинская делегация на переговорах ТТГ применяет тактику, которая должна "иногда напрягать" россиян.

Ранее Резников заявил, что Украина готова обсудить в нормандском формате ввод миротворцев ООН в Донбасс.

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По материалам: uposters.ru

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