Уксус для волос, вулканическая пенка и другие бьюти-новинки до 1 000 рублей

Вадим Карасев

Вулканическая пенка для умывания, гель для душа с блестками, клубничная маска для окрашенных волос, лосьон для тела с лепестками из морских водорослей, сыворотка-суспензия для лица с витамином С, уксус для волос, увлажняющая маска-реконструктор — обо всем самом интересном рассказываем в нашем обзоре бьюти-новинок до тысячи рублей.

Тканевая маска для лица, вулканическая пенка для умывания "Идеальная кожа", "Чистая линия" (от 120 руб.)

Не выспались? Легли спать за полночь? Работали допоздна? Да-да, каждая из нас оказывалась в такой ситуации. Тканевая маска для лица с эффектом охлаждения от "Чистой линии" обещает помочь коже взбодриться. Освежающий коктейль с мятой мгновенно заставит кожу "проснуться" и избавит ее от следов усталости.





Вторая новинка — черная вулканическая пенка для умывания — тщательно, но нежно снимет макияж. Уголь надолго матирует, хлопковое молочко придает коже мягкость и гладкость, а вулканическая вода очищает кожу.





Гель для душа с блестками "Моджи с фисташками", Yummy (427 руб.)

Этот гель для душа не только симпатичный, но и с прекрасным составом. Никаких SLS, парабенов, силиконов, минеральных масел и ингредиентов со сложновыговариваемыми названиями. Средство нежной освежающей текстуры мягко очищает кожу от загрязнений и интенсивно увлажняет.

Все благодаря смеси экстрактов зеленого чая и лайма с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.





Маска для окрашенных волос "Мисс Клубничный компромисс", Dolce Milk & Dolce Fruit (439 руб.)

Любим средства от Dolce Milk & Dolce Fruit за "аппетитность", вот и новую маску для волос так и хочется съесть. Средство с ароматом клубничного молочного коктейля насытит локоны протеинами и натуральными маслами, сделает их покладистыми, шелковистыми и устойчивыми к повреждениям (и сушке феном!).





Лосьон для тела с лепестками "Детокс", Spa a la Carte (499 руб.)

Средства бренд Spa a la Carte помогут превратить ванну в спа-центр. В ассортименте три линейки: Energie, Detox и Antistress. Вот этот прозрачный лосьон с лепестками из морских водорослей увлажнит и подарит коже здоровое сияние. Экстракты лайма и зеленого чая действуют как антиоксиданты и стимулируют регенерацию. А экстракт водорослей восстанавливает гидролипидный баланс.





Уксус для волос и кожи головы, Anna Sharova (500 руб.)

Один из самых популярных народных рецептов звучит так: "Смешайте уксус с кефиром, чтобы волосы выглядели красивыми, здоровыми и блестящими". Альтернативу выпустила российская марка косметики Anna Sharova — это уксус для волос и кожи головы.





Средство выполняет те же функции, что и продукты для волос с силиконами, делает их гладкими и мягкими. Это и бальзам, и маска, и двухфазный спрей-кондиционер, и масло. Уксус творит чудеса с кудрявыми волосами, расчесать их после использования средства гораздо проще.

Помада HD Color из линии декоративной косметики Glam Team, Faberlic (399 руб.)

Обычно технологам сложно добиться высокой пигментированности и легкой текстуры помады. Однако экспертам Faberlic это удалось. За насыщенный цвет новинки отвечает увеличенная до двух раз (по сравнению с традиционными формулами) концентрация пигментов, а комбинация гелеобразующих восков делает текстуру пластичной и гибкой.





В палитре 12 глубоких оттенков, разработанных креативным директором коллекции Glam Team Андреа Пеше. На названия цветов создателей вдохновили культовые кинокартины: "Затмение нюда", "Мисс Браун", "Розовая пыль", "Закат в пустыне", "Знакомьтесь, Марсала" и другие.

Сыворотка-суспензия для лица с витамином С, скваланом и гиалуроновой кислотой, Fact (493 руб.)

Новая сыворотка-суспензия от российского бренда Fact подходит для всех типов кожи, кроме обезвоженной, чувствительной, кожи с куперозом и розацеа. В составе — модный витамин С: он активно осветляет пигментацию и выравнивает поверхность кожи, а также является мощным антиоксидантом и защищает кожу от агрессивного воздействия свободных радикалов. Сквалан имеет омолаживающее действие, делает кожу мягкой и предотвращает потерю влаги.





Увлажняющая маска-реконструктор для восстановления сухих и поврежденных волос, Fact (443 руб.)

Маска с маслом ши и пантенолом разглаживает поверхность волоса, облегчает расчесывание и придает блеск. Все формулы бренда Fact создаются совместно с учеными и косметологами ведущих лабораторий США, Франции, Испании и тестируются под контролем дерматологов.

Косметика марки не испытывается на животных. Все продукты марки представлены на wildberries.ru, ozon.ru и beru.ru.





Шампунь, кондиционер и спрей-кондиционер для волос Professional Hair Evolution, Natura Siberica (от 330 руб.)

Natura Siberica представила новую профессиональную коллекцию для ухода за волосами Professional Hair Evolution. Всего в нее вошли семь гамм, которые не обещают абстрактных улучшений, а целенаправленно решают конкретные проблемы.

Для сухих волос, склонным к повреждениям, — линия Aqua Booster с экстрактом ламинарии и гиалуроновой кислотой.





Для волос, которые быстро теряют объем и требуют частого мытья, советуют выбрать гамму D-Tox на основе термальной камчатской глины, природного антисептика — бетулина полярной березы и сапропеля со дна сибирского озера.

Обладательницы непослушных кудряшек будут в восторге от гаммы Caviar Therapy с кератином, комплексом аминокислот и экстрактом черной икры. Коллекция RE-Grow укрепит волосяные фолликулы и поможет отрастить давно желаемую длину, а линия Volume Up с протеинами органического молока яка придаст объем даже тонким волосам.