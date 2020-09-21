«Устала терпеть его выходки!» — Ким Кардашьян разводится с Канье Уэстом

Алексей Вольцев

Инсайдер, знакомый с неординарной семейкой Ким Кардашьян (Kim Kardashian) сообщил, что инстадива уже устала мириться с «поехавшим» муженьком Канье Уэстом (Kanye West) и тщательно спланировала развод. Осталось только дождаться окончания очередного приступа «ходящего по воде» рэпера и можно будет незаметно уйти из его жизни.

Грустно говорить о расставании некогда милой пары и невозможно поверить в то, что преданный и искренний Канье, который ушел с собственного концерта ради спасения жены во время ограбления в Париже, смог превратиться в чудаковатого кандидата на пост президента, который мочится на «Грэмми», называет себя «Моисеем» и обвиняет всех музыкальных партнеров в его закрепощении.

Кардашьян пыталась спасти брак (ради имиджа, конечно же) и отправить супруга на рехаб, но поняла, что проще будет найти нового, чем «склеить» старого. А за имидж ей бояться не стоит… Кто, как не она, знает хороший способ прославиться «с нуля»?

«Не могу поверить, я верила в их любовь больше, чем кто-либо… Лечите срочно Канье, пока Ким его еще не выгнала!»

— комментирует фанатка пары.Подпишись на нас в Яндекс Новости