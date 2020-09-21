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В ЦИК Молдавии поступили подписные листы Игоря Додона

В ЦИК Молдавии поступили подписные листы Игоря Додона

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии сегодня, 21 сентября, получила документы и подписи в поддержку президента Игоря Додона, который намерен баллотироваться на второй срок. Подписные листы в ведомство были предоставлены инициативной группой.

Депутат Партии социалистов Республики Молдавия Богдан Цырдя написал в своем телеграмм-канале о том, что в ЦИК представлено 25 тыс. подписей. В течение семи дней молдавский ЦИК проверит списки и после этого сообщит, стал ли Додон ещё одним кандидатом на выборах президента, назначенных на 1 ноября текущего года.

Напомним, ЦИК Молдавии получил документы 13 кандидатов на выборах президента. Троих ведомство уже зарегистрировало: лидера «Нашей партии» Ренато Усатого, председателя партии «Платформа Достоинство и правда» (DA) Андрея Нэстасе и бывшего председателя Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Тудора Делиу.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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