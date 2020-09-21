В Дагестане к работе приступили еще 104 победителя программы «Земский учитель»

Влада Некрасова

В Дагестане к работе приступили еще 104 победителя программы «Земский учитель», сообщает Министерство образования и науки Республики Дагестан.

35 из них преподают английский язык, 16 – математику, 10 – историю и обществознание, 6 – химию, 5 – физику, 2 – ОБЖ, 2 – физкультуру и др.

Вице-премьер – министр образования и науки Республики Дагестан Уммупазиль Омарова призвала глав муниципалитетов поддерживать прибывших педагогов и помогать им в обустройстве.

«Школа – это ваша основа и опора. И чем больше учителей к вам приедут, тем лучше. Вы должны быть заинтересованы в этом, поддерживать их и помогать», – подчеркнула вице-премьер.

Глава Минобрнауки Республики Дагестан отметила, что за два года проект позволил сократить дефицит педагогических кадров в общеобразовательных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах республики, до 359 штатных единиц. До начала реализации программы в регионе не хватало более 500 учителей.

В 2020 году в программу включено 140 вакансий. В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 85 миллионов рублей, в республиканском – 55 миллионов рублей.

Программа «Земский учитель» инициирована президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Она озвучена в феврале 2019 года в рамках ежегодного послания Федеральному Собранию и призвана стать одним из действенных механизмов поддержки педагогического сообщества.

По программе «Земский учитель» победителям конкурсного отбора, заключившим трудовой договор, предусмотрена единовременная компенсационная выплата в размере 1 миллиона рублей (в Дальневосточном федеральном округе – 2 миллиона рублей).

В федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию программы «Земский учитель» предусмотрены средства в объеме более 1653,33 миллиона рублей в 2020 году, 1226,17 миллиона рублей в 2021 году, 1179,35 миллиона рублей в 2022 году.