Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Хабаровском крае около 7 тысяч детей смогут принимать участие в мероприятиях технопарков «Кванториум»

В Хабаровском крае около 7 тысяч детей смогут принимать участие в мероприятиях технопарков «Кванториум»

В Хабаровском крае около 7 тысяч детей смогут принимать участие в мероприятиях технопарков «Кванториум»

В Хабаровском крае около 7 тысяч детей смогут принимать участие в мероприятиях детских технопарков «Кванториум», сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки Хабаровского края Ольгу Просекову.

«В 2020 году еще один технопарк на 800 мест откроется в Хабаровске на базе краевого центра образования. Он уже ведет прием детей на обучение по шести направлениям: «Автоквантум», «Аэроквантум», «Наноквантум», «Биоквантум», «Энерджиквантум» и «Хай-тек». Планируется, что ежегодный охват мероприятиями, которые будут проводиться в учреждениях, составит около 3 тысяч детей в комсомольском технопарке и около 4 тысяч в хабаровском», – сказала Просекова. 

В числе мероприятий – дни открытых дверей, пробные занятия, мастер-классы, фестивали робототехники и другие.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.  

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября 2020 года: что можно делать и что нельзя
Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября 2020 года: что можно
Рябков предостерег США от давления на Россию в вопросах о вооружениях
Рябков предостерег США от давления на Россию в вопросах о вооружениях
В Хабаровском крае около 7 тысяч детей смогут принимать участие в мероприятиях технопарков «Кванториум»
В Хабаровском крае около 7 тысяч детей смогут принимать участие в
В Подмосковье определили чемпионов проекта «Мини-футбол – в школу»
В Подмосковье определили чемпионов проекта «Мини-футбол – в школу»
Американцы инвестируют в Сербию 4 млрд долларов
Американцы инвестируют в Сербию 4 млрд долларов
Пожары в Калифорнии: под Лос-Анджелесом начали эвакуацию
Пожары в Калифорнии: под Лос-Анджелесом начали эвакуацию
Комбинация двух вирусов, переносимых комарами, может спровоцировать инсульт
Комбинация двух вирусов, переносимых комарами, может спровоцировать
Юрий Стоянов раскрыл размер своей пенсии
Юрий Стоянов раскрыл размер своей пенсии
«Он околдовал меня»: Женатый мужчина готов уйти к Джину из BTS
«Он околдовал меня»: Женатый мужчина готов уйти к Джину из BTS
Оскорбительные принты на футболках BTS спровоцировали скандал
Оскорбительные принты на футболках BTS спровоцировали скандал
"Наследники" завоевали "Эмми" в категории "Лучший драматический сериал"
"Наследники" завоевали "Эмми" в категории "Лучший драматический
Владимир Солодов вступил в должность губернатора Камчатского края
Владимир Солодов вступил в должность губернатора Камчатского края

Топ на сегодня

Эксперт рассказал, как не купить поддельный билет в театр
Эксперт рассказал, как не купить поддельный билет в театр
Защита от сезонного гриппа: сколько стоит вакцинация разных столицах мира
Защита от сезонного гриппа: сколько стоит вакцинация разных столицах
В сети набирает силу кампания против дороговизны препарата от Covid-19
В сети набирает силу кампания против дороговизны препарата от Covid-19
В Латвии убит известный и влиятельный юрист Павел Ребёнокс
В Латвии убит известный и влиятельный юрист Павел Ребёнокс
Большинство заместителей премьер-министра Татарстана сохранили свои посты
Большинство заместителей премьер-министра Татарстана сохранили свои

Еще по теме

Педагоги будущего хабаровского «Кванториума» проходят профобучение
В Хабаровске до конца года откроют детский технопарк «Кванториум»
В Бурятии до 2024 года появятся пять мобильных детских технопарков «Кванториум»
В новороссийский технопарк «Кванториум» открыта запись детей