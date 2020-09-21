В Хабаровском крае около 7 тысяч детей смогут принимать участие в мероприятиях технопарков «Кванториум»

Лидия Мартынова

В Хабаровском крае около 7 тысяч детей смогут принимать участие в мероприятиях детских технопарков «Кванториум», сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки Хабаровского края Ольгу Просекову.

«В 2020 году еще один технопарк на 800 мест откроется в Хабаровске на базе краевого центра образования. Он уже ведет прием детей на обучение по шести направлениям: «Автоквантум», «Аэроквантум», «Наноквантум», «Биоквантум», «Энерджиквантум» и «Хай-тек». Планируется, что ежегодный охват мероприятиями, которые будут проводиться в учреждениях, составит около 3 тысяч детей в комсомольском технопарке и около 4 тысяч в хабаровском», – сказала Просекова.

В числе мероприятий – дни открытых дверей, пробные занятия, мастер-классы, фестивали робототехники и другие.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.