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В Казани открывается международный форум Kazan Digital Week

В Казани открывается международный форум Kazan Digital Week
Международный форум Kazan Digital Week – 2020, который соберёт на онлайн-площадке более 260 спикеров и около 6 тысяч участников из 30 стран, стартует в Казани.

"Республика готовилась принять первый Центрально-Восточный конгресс по интеллектуальным транспортным системам, но пандемия внесла свои коррективы, и очное мероприятие перенесли на 2022 год. С учетом большой подготовительной работы, которая велась в течение года, было принято решение о проведении форума Kazan Digital Week. На форуме выступят 263 спикера из 30 стран, будет организовано 37 тематических секций", - сообщил журналистам министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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