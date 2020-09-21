В КПРФ оценили предложение выдвинуть Брежнева на Нобелевскую премию

Лидия Мартынова

Советский лидер Леонид Брежнев сделал многое для своей страны, народа и мира в целом и мог бы получить Нобелевскую премию, однако маловероятно, что к предложению о присуждении ему награды прислушаются, поскольку прозвучало оно не от слишком влиятельной организации, считает зампред ЦК КПРФ и зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Ранее партия "Коммунисты России" предложила Нобелевскому комитету рассмотреть возможность присуждения премии генсеку ЦК КПСС Брежневу посмертно, учитывая его вклад в укрепление мира на планете.

"По моему глубокому убеждению, вне всякого сомнения, Леонид Ильич Брежнев заслуживал присуждения премии мира", - сказал Новиков РИА Новости.

Политик напомнил, что Брежнев сделал очень много для того, чтобы была обеспечена "разрядка" в вопросе вооружений, внес большой вклад в разрешении многих международных конфликтов и "в целом как человек, переживший тяготы Великой Отечественной войны, хорошо понимал, что такое война, и делал все, чтобы оградить его народ, советский народ от втягивания в крупные вооруженные конфликты".

Максим Сурайкин представляет не слишком влиятельную организацию, вряд ли его голос и голос организации в этом вопросе будет услышан", - добавил Новиков.