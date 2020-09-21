Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Липецкой области появился первый мобильный «Кванториум»

В Липецкой области появился первый мобильный «Кванториум»

В Липецкой области появился первый мобильный детский технопарк «Кванториум», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу региона Игоря Артамонова.

Артамонов отметил, что уже в этом учебном году более тысячи детей из школ Данковского, Лев-Толстовского, Добровского, Чаплыгинского, Краснинского и Лебедянского районов смогут познакомиться с мобильным технопарком.

«Необходимо выявлять и всячески поддерживать одаренную молодежь, которая вскоре возьмет на себя ответственность за нашу страну, развитие экономики России», – сказал Артамонов.

Мобильный технопарк «Кванториум» создан на базе передвижной автомобильной станции. В нем обучаются дети по инженерно-техническим и научно-исследовательским направлениям: «Виртуальная и дополненная реальность VR/АR» и «Информационные технологии (IT)», «Геоинформационные технологии (Гео)» и «Аэротехнологии (Аэро)», «Промышленная робототехника (ПромРобо)» и «Промышленный дизайн (Промдизайн)».

Также мобильный технопарк «Кванториум» будет участвовать в реализации основных общеобразовательных программ региона в рамках предметной области «Технология».

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.  

 

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Смокинги, пижамы и вечерние наряды: лучшие образы звезд на премии "Эмми"
Смокинги, пижамы и вечерние наряды: лучшие образы звезд на премии
Что делать, если ничего не радует: 5 способов пробудить интерес к жизни
Что делать, если ничего не радует: 5 способов пробудить интерес
Национализированные должники «Газпрома» требуют компенсацию у Анкары
Национализированные должники «Газпрома» требуют компенсацию у Анкары
Уксус для волос, вулканическая пенка и другие бьюти-новинки до 1 000 рублей
Уксус для волос, вулканическая пенка и другие бьюти-новинки до 1 000
В Липецкой области появился первый мобильный «Кванториум»
В Липецкой области появился первый мобильный «Кванториум»
Церемония открытия 61-й Международной математической олимпиады в Санкт-Петербурге объединила 108 стран
Церемония открытия 61-й Международной математической олимпиады в
Завершился самый масштабный финал Национального чемпионата WorldSkills Russia – 2020
Завершился самый масштабный финал Национального чемпионата
США объявили о санкциях против Минобороны Ирана. И не только
США объявили о санкциях против Минобороны Ирана. И не только
АРМИ в шоке! Чонгук гуглил вокальные упражнения Арианы Гранде
АРМИ в шоке! Чонгук гуглил вокальные упражнения Арианы Гранде
Первые кадры с концерта BTS шоу Tiny Desk
Первые кадры с концерта BTS шоу Tiny Desk
В ЦИК Молдавии поступили подписные листы Игоря Додона
В ЦИК Молдавии поступили подписные листы Игоря Додона
Польша прикупила газа для газопровода из Норвегии
Польша прикупила газа для газопровода из Норвегии

Топ на сегодня

В сети набирает силу кампания против дороговизны препарата от Covid-19
В сети набирает силу кампания против дороговизны препарата от Covid-19
«Made in USA» не пройдёт: Иран обвинил США в создании беспрецедентных угроз
«Made in USA» не пройдёт: Иран обвинил США в создании беспрецедентных
Минск полностью погасит задолженность за поставки газа перед «Газпромом»
Минск полностью погасит задолженность за поставки газа перед
Россия укрепляет позиции в Сирии в ответ на переброску техники США
Россия укрепляет позиции в Сирии в ответ на переброску техники США
В КПРФ оценили предложение выдвинуть Брежнева на Нобелевскую премию
В КПРФ оценили предложение выдвинуть Брежнева на Нобелевскую премию

Еще по теме

В Липецкой области готовится к открытию первый мобильный технопарк «Кванториум»
В Карачаево-Черкесии появится первый мобильный «Кванториум»
В Ленинградской области в июле появится первый мобильный технопарк «Кванториум»
В Саратовской области в 2020 году откроется первый мобильный «Кванториум»