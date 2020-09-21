В Липецкой области появился первый мобильный «Кванториум»

Анастасия Иванова

В Липецкой области появился первый мобильный детский технопарк «Кванториум», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу региона Игоря Артамонова.

Артамонов отметил, что уже в этом учебном году более тысячи детей из школ Данковского, Лев-Толстовского, Добровского, Чаплыгинского, Краснинского и Лебедянского районов смогут познакомиться с мобильным технопарком.

«Необходимо выявлять и всячески поддерживать одаренную молодежь, которая вскоре возьмет на себя ответственность за нашу страну, развитие экономики России», – сказал Артамонов.

Мобильный технопарк «Кванториум» создан на базе передвижной автомобильной станции. В нем обучаются дети по инженерно-техническим и научно-исследовательским направлениям: «Виртуальная и дополненная реальность VR/АR» и «Информационные технологии (IT)», «Геоинформационные технологии (Гео)» и «Аэротехнологии (Аэро)», «Промышленная робототехника (ПромРобо)» и «Промышленный дизайн (Промдизайн)».

Также мобильный технопарк «Кванториум» будет участвовать в реализации основных общеобразовательных программ региона в рамках предметной области «Технология».

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.