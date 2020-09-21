В Новосибирске откроется Дом научной коллаборации

Алексей Вольцев

Центр «Дом научной коллаборации» (ДНК) имени Юрия Кондратюка начнет работу 1 октября на базе Новосибирского государственного технического университета НЭТИ, сообщает Министерство образования Новосибирской области.

Площадка позволит объединить школьное и вузовское образование для создания научных проектов.

ДНК создаются при российских вузах по федеральному проекту «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».

На базе центра, располагающегося в одном из корпусов НГТУ НЭТИ, будут действовать пять лабораторий и коворкинг-центр. В лабораториях дети смогут заниматься промышленным дизайном, робототехникой, электроникой, IT-технологиями и ресурсосберегающей энергетикой. В ДНК будут обучаться школьники с 5-го по 11-й класс.

Дом научной коллаборации оснащен самым современным оборудованием: 3D-принтерами, лазерным фрезером, шлемами дополненной реальности и квадрокоптерами.

В течение года в ДНК планируется проводить научные лекции и семинары, которые охватят до 1,5 тысячи школьников. Обучение на площадке центра смогут пройти около 400 детей.