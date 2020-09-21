В Общественной палате поддержали законопроект о всероссийской реновации

Влада Некрасова

В Общественной палате (ОП) не нашли подводных камней в законопроекте, разрешающем региональным властям принимать программы реновации жилищного фонда при согласии двух третей собственников квартир. Это вопрос доверия субъектам, заявил зампредседателя комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами ОП Артём Кирьянов. Об этом 21 сентября сообщает Общественная служба новостей.

«Нет никаких оснований для протеста. Этот законопроект обсуждался ещё на этапе принятия актов о реновации в Москве. С той точки зрения, что регионы и крупные города в России, которые дозреют до этого процесса и являются финансово обеспеченными, могли бы также воспользоваться специальным порядком, который спускается в процессе реновации. На сегодняшний день закон достаточно поработал в столице. Можно определить, что такая возможность есть у регионов», — сказал Кирьянов.

По его мнению, реновация будет хорошим решением для обновления регионального жилищного фонда. При этом как конкретно и в каких субъектах будут проходить эти процессы — нужно обсуждать на уровне регионов, отметил член ОП, подчеркнув, что это вопрос доверия субъектам.

Кирьянов обратил внимание, что у рассматриваемого проекта закона нет никаких подводных камней, так же как не было их и в законе о реновации в Москве, где этот процесс проходит без осложнений. «Почему мы должны меньше доверить региональным властям, чем московским? Пусть решают эти вопросы вместе с людьми», — резюмировал он, напомнив, что власти столицы уже утвердили порядок переселения жителей мегаполиса.

Законопроект о реновации во всех российских регионах разработан в целях обновления городской среды и создания более комфортных условий для населения. Он содержит часть норм из московского опыта реновации, включая предоставление жильцам равноценного жилья в том же районе или возмещение финансовых средств.

«Парламентская газета» сообщала, что на рассмотрение Госдумы 18 сентября поступил законопроект, который даёт возможность проводить реновацию во всех регионах при согласии 2/3 собственников квартир в многоквартирном доме. Инициатива подготовлена по инициативе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Она 25 февраля поручила сенаторам разработать законопроект, предоставляющий возможность проводить реновацию многоквартирных домов во всех регионах по аналогии с московской. «Давайте мы подготовим проект закона… возьмёмся за его продвижение. Надо урегулировать эту ситуацию, чтобы мошенники не пользовались отсутствием норм в законе и не сдерживали развитие жилищного строительства, реновацию домов», — сказала председатель Совфеда.

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