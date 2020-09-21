Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Подмосковье определили чемпионов проекта «Мини-футбол – в школу»

В Подмосковье определили чемпионов проекта «Мини-футбол – в школу»

В Подмосковье определили чемпионов проекта «Мини-футбол – в школу»

В Подмосковье определили чемпионов проекта «Мини-футбол – в школу», сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Итоговые встречи всероссийского финала проекта прошли в Щелкове на базе универсального спортивного комплекса «Подмосковье».

В группе юношей 2006–2007 годов рождения победили спортсмены из школы № 4 города Южноуральска. Первое место у юношей 2008–2009 годов рождения заняли футболисты школы имени Рафаэля Арашукова аула Хабез Карачаево-Черкесской Республики. У девушек чемпионками турнира стали учащиеся школы № 14 города Владикавказа.

«Это юбилейный, пятнадцатый, сезон проекта «Мини-футбол – в школу», и Подмосковью посчастливилось принимать его финал. Ребята со всей страны не только ждали, но и соревновались на предыдущих этапах за путевку и право сразиться с сильнейшими. В Щелкове собрались самые достойные, и сегодня они разыграли между собой судьбу чемпионства. Хочу поблагодарить всех за красивую и честную игру, а спортсменов из Южноуральска, Владикавказа и Хабеза поздравить с победой», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября 2020 года: что можно делать и что нельзя
Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября 2020 года: что можно
Рябков предостерег США от давления на Россию в вопросах о вооружениях
Рябков предостерег США от давления на Россию в вопросах о вооружениях
В Хабаровском крае около 7 тысяч детей смогут принимать участие в мероприятиях технопарков «Кванториум»
В Хабаровском крае около 7 тысяч детей смогут принимать участие в
В Подмосковье определили чемпионов проекта «Мини-футбол – в школу»
В Подмосковье определили чемпионов проекта «Мини-футбол – в школу»
Американцы инвестируют в Сербию 4 млрд долларов
Американцы инвестируют в Сербию 4 млрд долларов
Пожары в Калифорнии: под Лос-Анджелесом начали эвакуацию
Пожары в Калифорнии: под Лос-Анджелесом начали эвакуацию
Комбинация двух вирусов, переносимых комарами, может спровоцировать инсульт
Комбинация двух вирусов, переносимых комарами, может спровоцировать
Юрий Стоянов раскрыл размер своей пенсии
Юрий Стоянов раскрыл размер своей пенсии
«Он околдовал меня»: Женатый мужчина готов уйти к Джину из BTS
«Он околдовал меня»: Женатый мужчина готов уйти к Джину из BTS
Оскорбительные принты на футболках BTS спровоцировали скандал
Оскорбительные принты на футболках BTS спровоцировали скандал
"Наследники" завоевали "Эмми" в категории "Лучший драматический сериал"
"Наследники" завоевали "Эмми" в категории "Лучший драматический
Владимир Солодов вступил в должность губернатора Камчатского края
Владимир Солодов вступил в должность губернатора Камчатского края

Топ на сегодня

Эксперт рассказал, как не купить поддельный билет в театр
Эксперт рассказал, как не купить поддельный билет в театр
Защита от сезонного гриппа: сколько стоит вакцинация разных столицах мира
Защита от сезонного гриппа: сколько стоит вакцинация разных столицах
В сети набирает силу кампания против дороговизны препарата от Covid-19
В сети набирает силу кампания против дороговизны препарата от Covid-19
В Латвии убит известный и влиятельный юрист Павел Ребёнокс
В Латвии убит известный и влиятельный юрист Павел Ребёнокс
Большинство заместителей премьер-министра Татарстана сохранили свои посты
Большинство заместителей премьер-министра Татарстана сохранили свои

Еще по теме

Международный день студента спортивно отметили в Подмосковье
«Динамо» одержало вторую победу в элитном раунде Кубка УЕФА, обыграв «Дьор»
В России откроется первая футбольная школа «Барселоны»
В Ульяновске определили лучшую команду по юнармейскому многоборью