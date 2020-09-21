В Подмосковье определили чемпионов проекта «Мини-футбол – в школу»

Анастасия Иванова

В Подмосковье определили чемпионов проекта «Мини-футбол – в школу», сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Итоговые встречи всероссийского финала проекта прошли в Щелкове на базе универсального спортивного комплекса «Подмосковье».

В группе юношей 2006–2007 годов рождения победили спортсмены из школы № 4 города Южноуральска. Первое место у юношей 2008–2009 годов рождения заняли футболисты школы имени Рафаэля Арашукова аула Хабез Карачаево-Черкесской Республики. У девушек чемпионками турнира стали учащиеся школы № 14 города Владикавказа.

«Это юбилейный, пятнадцатый, сезон проекта «Мини-футбол – в школу», и Подмосковью посчастливилось принимать его финал. Ребята со всей страны не только ждали, но и соревновались на предыдущих этапах за путевку и право сразиться с сильнейшими. В Щелкове собрались самые достойные, и сегодня они разыграли между собой судьбу чемпионства. Хочу поблагодарить всех за красивую и честную игру, а спортсменов из Южноуральска, Владикавказа и Хабеза поздравить с победой», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.