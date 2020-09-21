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Wizz Air перенес запуск новых рейсов в Европу из Санкт-Петербурга на декабрь

Wizz Air перенес запуск новых рейсов в Европу из Санкт-Петербурга на декабрь

Пандемия повлияла на планы Wizz Air по расширению полетной сети из Санкт-Петербурга. Лоукостер вынужден перенести запуск новых рейсов в Европу из «Пулково» с сентября на декабрь 2020 года.


ЗАПУСК НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПЕРЕНЕСЕН НА ДЕКАБРЬ

По причине ограничений, которые сохраняются из-за пандемии коронавируса, европейский бюджетный перевозчик Wizz Air корректирует свои планы по расширению присутствия в Санкт-Петербурге. Лоукостер переносит дату открытия базы в международном аэропорту «Пулково» и запуск новых рейсов.

Так, начало полетов в Зальцбург (Австрия), Копенгаген (Дания), Венецию, Тревизо, Милан, Бергамо (Италия) и Мальту, анонсированное на сентябрь, переносится на 3 декабря.

По данным пресс-службы аэропорта «Пулково», полеты в Венецию, Тревизо, Милан и Бергамо начнутся 3 декабря, в Зальцбург и Копенгаген - 4 декабря, на Мальту - 5 декабря, в Стокгольм и Осло - 15 декабря, в Болонью - 17 декабря, в Турин - 19 декабря. В Катанью на Сицилии полеты планируется начать 30 марта 2021 года.

В июне этого года на онлайн-пресс-конференции гендиректор авиакомпании Джозеф Варади заявил, что аэропорт Пулково станет базовым для Wizz Air с сентября, и с открытием новых пяти направлений авиакомпания сформирует полноценную маршрутную сеть из С-Петербурга: 11 направлений в 11 стран Европы. Новые рейсы заявлены как круглогодичные.


КАК ПАССАЖИРЫ СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗА НЕСОСТОЯВШИЕСЯ РЕЙСЫ

В сообщении аэропорта отмечается, что перевозчик готов возместить уже купившим билеты гражданам 120% от их стоимости на счет на сайте авиакомпании для дальнейшей оплаты полетов или 100% стоимости в случае, если они потребуют возврата денег на банковскую карту.

В случае, если билеты приобретались через туроператора, пассажиры должны связаться с ним для решения данного вопроса.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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