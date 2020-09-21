«За» и «против»: отношения с каждым Знаком Зодиака

Вадим Карасев

Отношения с представителями каждого из Знаков обладают своими плюсами и минусами. Астрологи поведают вам о том, какие приятные стороны и не очень проявляются в отношениях с представителями разных зодиакальных созвездий.

Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют отказаться от негативного мышления и от установок: «я не найду любовь», «я не смогу обрести счастье». Каждому из нас под силу сделать свою жизнь такой, какой мы хотим ее видеть. Чтобы перестать думать негативно, воспользуйтесь семью шагами на пути к счастью.

Овен

Овны — очень заботливые и внимательные люди, но с ними ужасно сложно находить компромиссы. Они считают себя правыми постоянно, а также редко признают свою вину. Они либо занимают ведущую позицию в отношениях, либо не заключают союза вовсе. Но в них сложно не влюбиться.

Телец

Тельцы — это весьма эгоистичные люди, но их обаянию нет предела. Отношения с ними всегда полны чувств и эмоций. Если вы готовы мириться с тем, что на первом месте у любимого человека будет работа или хобби, то с Тельцом удастся построить долгие отношения.

Близнецы

Большой плюс Близнецов — тот факт, что с ними точно не соскучишься. Они постоянно выдумывают что-то новое, поэтому отношения с ними похожи на увлекательное приключение. Единственное «против» таких отношений, что они порой очень быстро заканчиваются.

Рак

Раки — типичные собственники. С ними в отношениях нужно быть готовыми к тому, что они и шага не дадут ступить. С другой стороны, это один из самых романтичных Знаков Зодиака. Начальные этапы отношений с ними просто волшебны, но потом придется забыть о флирте на стороне или какой-либо свободе.

Лев

Единственная проблема, связанная со Львами, — это то, что им очень сложно понравиться. Львы очень критичны и крайне жестко отсеивают кандидатов на владение их сердцем. Если они первыми начали испытывать к вам симпатию, то всё пойдет как по маслу.

Дева

Девы бывают неимоверно занудными. Они веселые и умные, но иногда хочется просто взять и прекратить с ними разговор, потому что в нравоучениях им нет равных. Зато Девы очень верные, внимательные и добрые. За вторую половинку они будут стоять горой в любой ситуации.

Весы

С Весами отношения похожи на легкую прогулку — никаких переживаний, никакого негатива. Иногда с ними бывает скучновато, но это можно простить, так как это единственный заметный недостаток. Весы лучше других Знаков подходят для долгих, но легких отношений.

Скорпион

Скорпионы — ревнивцы, каких свет не видывал. Ещё они очень любят командовать, ставя в приоритет свои личные цели. С другой стороны, Скорпионы — это типичные однолюбы, очень романтичные и мудрые люди, и длительные отношения с ними со временем становятся только лучше и крепче.

Стрелец

Стрельцы — это типичные эгоисты, которым нравится жить так, как хотят они. Конечно, они никого не заставляют следовать за ними, но как тут не последуешь, ведь они очень обаятельны. Они поражают окружающих своим умом и широтой души. Со Стрельцом никогда не бывает скучно.

Козерог

Козероги — это люди, зацикленные на чем угодно, но только не на любви. Всем, кто ищет размеренных и очень стабильных отношений, нужно обратить внимание на представителей данного Знака. Козероги долго не раскрываются, но со временем становятся надежными партнерами.

Водолей

Водолеи крайне требовательны ко второй половинке. Это их главный минус, с которым придется мириться каждому человеку. Водолей хочет видеть рядом с собой только того, с кем ему будет приятно и комфортно находиться. Если человек полностью соответствует требованиям, это будет отличный союз.

Рыбы

У Рыб мало недостатков. Главной трудностью в отношениях с ними будет желание не брать на себя ответственность ни при каких обстоятельствах. Рыбы нуждаются в человеке, который не будет их учить жизни. Взамен они дадут настоящую страсть и нескончаемую нежность.