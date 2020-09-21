Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Зачем на огороде нужна горчица?

Зачем на огороде нужна горчица?

Хотя многие огородники скептически относятся к подпитке огорода горчицей, все же посев этой культуры после сбора урожая позволяет насытить огород питательными веществами и оздоровить ее. Горчица – это основной сидерат для приусадебного участка.

Если на участке были фитофтора или парша, можно избавиться от этих напастей, посеяв горчицу. Также эта культура угнетает рост сорной травы и стабилизирует состав грунта.

Горчица поможет предупредить выщелачивание, и ускорит рост многих плодовых культур.

Горчица, как удобрение

Высевают, как правило, белую горчицу. Ее используют для насыщения земли питательными веществами, ведь это растение содержит массу минералов и витаминов. Приносят пользу и корни, которые взрыхляют землю. Глубина корневой системы горчицы около двух метров, поэтому и состав почвы, и ее проницаемость улучшаются.

Многие огородники практикуют посев горчицы под зиму, во время, когда освобождается большая часть участка от огородных растений. Эта культура может перенести морозы до -5 градусов, и при этом после нее можно высаживать практически все растения.


Слово «сидерат» в переводе с латыни означает ошеломительный успех. Зеленую массу, которая остается после выращивания горчицы, следует заделать в грунт. Это обогатит земли калием и фосфором, а также азотом, а ведь именно в этих элементах больше всего и нуждаются культурные растения.

После выращивания зеленую часть горчицы нужно просто скосить. Можно заделать в землю, а можно сделать компостную кучу. Корни горчицы при этом останутся в почве, и послужат дополнительным удобрением.

Выращивание этого растения как сидерата на участке позволяет значительно повысить урожайность плодовых культур и оздоровить почву.

Сроки посева

Уже сразу же после сбора урожая, как только освободится участок, можно высеять горчицу. Чаще всего эту культуру высевают на огородах после картофеля или зерновых. После скашивания истощенная земля обогатится питательными веществами, а это позволит получить высокий урожай на следующий сезон.

Семечки просто высевают в борозды на глубину около 2 см. Расход примерно 150 г семян на сотку.

Можно просто рассеять семена горчицы по участку по всем грядкам. После этого семена заделывают в землю граблями. Расход около 300 гр на сотку.

После посева желательно полить горчицу, чтобы семена быстрее проклюнулись, а ростки тронулись в рост.

# Интересное
По материалам: planktons

Последние новости

Юрий Стоянов раскрыл размер своей пенсии
Юрий Стоянов раскрыл размер своей пенсии
«Он околдовал меня»: Женатый мужчина готов уйти к Джину из BTS
«Он околдовал меня»: Женатый мужчина готов уйти к Джину из BTS
Оскорбительные принты на футболках BTS спровоцировали скандал
Оскорбительные принты на футболках BTS спровоцировали скандал
"Наследники" завоевали "Эмми" в категории "Лучший драматический сериал"
"Наследники" завоевали "Эмми" в категории "Лучший драматический
Владимир Солодов вступил в должность губернатора Камчатского края
Владимир Солодов вступил в должность губернатора Камчатского края
Минус семь триллионов: коронавирус опустошил мировую экономику
Минус семь триллионов: коронавирус опустошил мировую экономику
Добро пожаловать. РФ сняла въездные ограничения для 3 постсоветских стран
Добро пожаловать. РФ сняла въездные ограничения для 3 постсоветских
Битва платьев: Кэндис Свейнпол против Леони Ханне
Битва платьев: Кэндис Свейнпол против Леони Ханне
«За» и «против»: отношения с каждым Знаком Зодиака
«За» и «против»: отношения с каждым Знаком Зодиака
На Украине рассказали о «продающих страну тварях»: события ночи 21 сентября
На Украине рассказали о «продающих страну тварях»: события ночи
При заключении Минских соглашений Путин переиграл Украину — Кравчук
При заключении Минских соглашений Путин переиграл Украину — Кравчук
Фестиваль "Лето. Музыка. Музей" пройдет в Подмосковье
Фестиваль "Лето. Музыка. Музей" пройдет в Подмосковье

Топ на сегодня

Эксперт рассказал, как не купить поддельный билет в театр
Эксперт рассказал, как не купить поддельный билет в театр
Такого в мире еще не было: фестиваль фейерверков в Москве
Такого в мире еще не было: фестиваль фейерверков в Москве
Чимин из BTS делится лучшим советом с финалистами I-Land
Чимин из BTS делится лучшим советом с финалистами I-Land
В центре Минска приостановили работу метрополитена
В центре Минска приостановили работу метрополитена
Защита от сезонного гриппа: сколько стоит вакцинация разных столицах мира
Защита от сезонного гриппа: сколько стоит вакцинация разных столицах

Еще по теме

«Жгучая приправа»: Как на организм человека влияет столовая горчица
«Прочь сорняк»: Как избавиться от одуванчиков на грядках раз и навсегда?
Посев сидератов на томатной грядке осенью
Вкусно, красиво и полезно: как использовать горчицу по-полной