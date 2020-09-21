Зачем на огороде нужна горчица?

Анастасия Иванова

Хотя многие огородники скептически относятся к подпитке огорода горчицей, все же посев этой культуры после сбора урожая позволяет насытить огород питательными веществами и оздоровить ее. Горчица – это основной сидерат для приусадебного участка.

Если на участке были фитофтора или парша, можно избавиться от этих напастей, посеяв горчицу. Также эта культура угнетает рост сорной травы и стабилизирует состав грунта.

Горчица поможет предупредить выщелачивание, и ускорит рост многих плодовых культур.

Горчица, как удобрение

Высевают, как правило, белую горчицу. Ее используют для насыщения земли питательными веществами, ведь это растение содержит массу минералов и витаминов. Приносят пользу и корни, которые взрыхляют землю. Глубина корневой системы горчицы около двух метров, поэтому и состав почвы, и ее проницаемость улучшаются.

Многие огородники практикуют посев горчицы под зиму, во время, когда освобождается большая часть участка от огородных растений. Эта культура может перенести морозы до -5 градусов, и при этом после нее можно высаживать практически все растения.





Слово «сидерат» в переводе с латыни означает ошеломительный успех. Зеленую массу, которая остается после выращивания горчицы, следует заделать в грунт. Это обогатит земли калием и фосфором, а также азотом, а ведь именно в этих элементах больше всего и нуждаются культурные растения.

После выращивания зеленую часть горчицы нужно просто скосить. Можно заделать в землю, а можно сделать компостную кучу. Корни горчицы при этом останутся в почве, и послужат дополнительным удобрением.

Выращивание этого растения как сидерата на участке позволяет значительно повысить урожайность плодовых культур и оздоровить почву.

Сроки посева

Уже сразу же после сбора урожая, как только освободится участок, можно высеять горчицу. Чаще всего эту культуру высевают на огородах после картофеля или зерновых. После скашивания истощенная земля обогатится питательными веществами, а это позволит получить высокий урожай на следующий сезон.

Семечки просто высевают в борозды на глубину около 2 см. Расход примерно 150 г семян на сотку.

Можно просто рассеять семена горчицы по участку по всем грядкам. После этого семена заделывают в землю граблями. Расход около 300 гр на сотку.

После посева желательно полить горчицу, чтобы семена быстрее проклюнулись, а ростки тронулись в рост.