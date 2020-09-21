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«Запасной планеты у нас нет, мы живем здесь и только один раз»: Зеленский выступил на заседании ООН

«Запасной планеты у нас нет, мы живем здесь и только один раз»: Зеленский выступил на заседании ООН

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В XXI веке мир все еще полон конфликтов, агрессии, диктатуры и нарушений прав человека. Как и 75 лет назад, мир все так же сложен, а за такие ценности, как мирная жизнь и благополучие, в разных уголках планеты люди проливают кровь. Мировому сообществу нужно сплотиться вокруг тех целей, на которых 75 лет назад была создана ООН. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении к участникам заседания высокого уровня, посвященного 75-й годовщине создания организации.

Встреча проходила в штаб-квартире ООН, но, учитывая карантинные ограничения, большинство участников присоединились к дискуссии по видеосвязи. Делегациям было предложено высказаться на тему «Будущее, которого мы хотим, и ООН, которая нам нужна: подтверждение нашей коллективной приверженности многосторонности».

«Нужно не только вернуться к целям и принципам устава ООН, но стремиться к их полному выполнению. Начнем же сейчас! „Планеты Б“ у нас нет, мы живем здесь и только один раз», — цитирует Зеленского Интерфакс-Украина.

Украинский президент упомянул об оккупации Крыма и агрессии на Донбассе и пришел к выводу, что итоги Второй мировой войны так и не были усвоены.

«Действительно ли мы не в состоянии остановить агрессию и войны? Действительно ли нам нужны новые кровавые уроки, чтобы переосмыслить наше существование на этой планете?» — задается риторическим вопросом президент.

Напомним, ранее Украина обратила внимание ООН на постоянное нарушение прав человека Россией в оккупированном Крыму.

Фото president.gov.ua

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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