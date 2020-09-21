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Завершился самый масштабный финал Национального чемпионата WorldSkills Russia – 2020

Завершился самый масштабный финал Национального чемпионата WorldSkills Russia – 2020

Более 2800 человек со всей страны приняли участие в финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), организованном при поддержке Министерства просвещения РФ, сообщает пресс-служба ведомства. В чемпионате также приняли участие иностранные конкурсанты. Нацфинал WorldSkills Russia стал одним из самых масштабных.

«Такие востребованные временем проекты, каким, безусловно, является Национальный чемпионат WorldSkills Russia, содействуют популяризации рабочих специальностей, совершенствованию профессионального образования, создают возможности для творческой, личностной самореализации юношей и девушек», – говорится в приветственной телеграмме президента России Владимира Путина.

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова отметила, что движение Ворлдскиллс прочно вошло в жизнь россиян и стало частью национальных проектов «Образование», «Демография» и «Производительность труда и поддержка занятости.

«Наши молодые люди обучаются новым, перспективным компетенциям, они уже не просто учащиеся средних специальных учебных заведений, они уже практически специалисты высшего профиля, которые могут и студентам высших учебных заведений показать свои возможности и в чём-то дать фору», – сказала она.

По словам Татьяны Голиковой, в 2017 году в средние специальные учебные заведения в России поступили 963 тысячи человек, а в 2020/21 учебном году СПО выбрали 1 миллион 200 тысяч абитуриентов.

«Проведение чемпионатов такого масштаба позволяет внедрять профессиональные стандарты Ворлдскиллс не только в Москве и Центральном регионе, но и по всей России, давая тем самым толчок для повышения уровня профессиональных компетенций по всей стране», – подчеркнул, в свою очередь, министр просвещения России Сергей Кравцов.

Соревнования в этом году впервые прошли в дистанционно-очном формате. Чемпионат проводился по семи блокам профессий: строительство и строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; образование.

Национальный чемпионат WorldSkills Russia проводится ежегодно с 2013 года и является самым значимым всероссийским соревнованием в сфере профессионального мастерства. Конкурс проходит в рамках национального проекта «Образование».

# Общество
По материалам: edu.ru

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