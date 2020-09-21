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Зеленский обратился к "слугам": Заканчивайте стелить себе соломку

Зеленский обратился к "слугам": Заканчивайте стелить себе соломку
Президент Владимир Зеленский призвал однопартийцев работать в режиме "24/7" и не отказываться от ответственности. Об этом он написал на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

"...прямо и жестко хочу сказать всем своим. Заканчивайте отказываться от ответственности. Заканчивайте стелить себе соломку на случай чего-то непредвиденного. Заканчивайте готовить себе оправдание на будущее. У вас достаточно времени, чтобы доказать свою эффективность. Просто нужно работать в режиме "24/7" и постоянно доказывать людям свою полезность", - отметил Зеленский.

Президент признал, что "бывают у нас ошибки в людях, в кандидатах, в депутатах", однако призвал исправлять эти ошибки и двигаться дальше.
"На мой взгляд, сегодня речь идет не только о выборах в органы местного самоуправления. Речь идет все еще о возможности перезагрузить наши традиционные социальные отношения, в которых годами работало отвратительное правило: коррумпированному меньшинству закон не писан, а большинству - нищета, несправедливость, обман. Речь идет сейчас о том, куда мы все-таки хотим в итоге дойти? И хотим ли? Или уже сломались на полпути? Но разве настоящие изменения могут произойти без выигрыша, без победы, без веры в себя? Вот почему необходимо, чтобы блестели глаза. Чтобы вопреки. Чтобы все вокруг видели желание идти и бороться", - добавил он.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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