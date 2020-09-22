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Активисты РДШ в рамках акции «Экодежурный по стране» собрали более 15 тонн мусора

Активисты РДШ в рамках акции «Экодежурный по стране» собрали более 15 тонн мусора

Активисты Российского движения школьников в рамках акции «Экодежурный по стране» собрали более 15 тонн мусора, сообщает пресс-служба РДШ. 

Акция прошла в Приморском, Алтайском, Ставропольском, Хабаровском, Камчатском краях, республиках Карелия, Крым, Бурятия, Башкортостан, в Белгородской, Волгоградской, Калининградской, Рязанской, Самарской, Тверской, Тульской, Ульяновской, Астраханской, Иркутской, Тюменской, Брянской, Свердловской, Владимирской областях и других регионах.

В течение недели пройдет множество креативных экологических мероприятий, в том числе в Республике Татарстан, Челябинской области, Новосибирской области и других регионах. Масштабный субботник планируется в Московской области с участием руководства Министерства просвещения Российской Федерации, Подмосковья, а также активистов РДШ. 

Итоги всероссийской акции подведут 30 сентября.

Старт акции был дан 18 сентября на пресс-конференции с участием министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова, исполнительного директора РДШ Ирины Плещевой и посла доброй воли ООН Вячеслава Фетисова, которая прошла в ТАСС. 

Президент России Владимир Путин 29 октября 2015 года подписал указ о создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».

Организация создана в целях «совершенствования государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, содействия формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей».

Учредителем РДШ является Федеральное агентство по делам молодежи.

# Общество
По материалам: edu.ru

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