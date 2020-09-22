Актриса Лика Добрянская умерла от СПИДа

Анастасия Иванова

Актриса Лика Добрянская, знаменитая по картинам «Школа», «Любовь до гроба» и «Воровка», не успела раскрыть свой творческий потенциал, ведь умерла совсем молодой. Официальной причиной смерти стал СПИД, который «забрал» девушку в 2010 году, хотя в последние месяцы ее жизни поклонники подозревали, что Добрянская страдает онкологией.

«Она увядала на глазах, что с ней происходило мы не могли понять, никто не знал… Никому не говорила. Все думали, что у нее онкология: Лика бледная была, постоянно встревоженная… Вид больного человека, одним словом»,

Сегодня умер мой друг- Лика Добрянская- замечательная актриса театра Около Станиславского, удивилельный человек. Царство Небесное. — Dasha Volga (@dasha_volga) April 21, 2010

— делились информацией коллеги после ее смерти.

Как и где Добрянская заразилась вирусом до сих пор остается тайной, в которую, по-видимому, посвящены только самые близкие ушедшей артистки.

Напомним, что когда-то смелая и уверенная в себе молодая девушка приехала покорять Москву из заволжского села Большая Глушица. В 1990 году ей удалось стать студенткой ВГИКа, а после окончания престижного университета актрису начали приглашать в серьезные телевизионные проекты. Особо успешной и запоминающейся работой Лики стал сериал «Воровка».

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