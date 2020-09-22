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Артамонов прокомментировал исполнение бюджета в 2019 году

Артамонов прокомментировал исполнение бюджета в 2019 году

Неосвоение бюджетных средств, выделенных в 2019 году на реализацию национальных проектов и на другие инвестиционные цели, носит объективный характер — нормативная база была не отрегулирована, заявил председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов. Об этом сообщает пресс-служба палаты регионов.

«Сейчас, благодаря эффективной работе Министерства финансов РФ, эта работа была проделана. Я уверен, что по итогам 2020 года в этой части мы можем ожидать гораздо лучших результатов», — сказал Артамонов.

Парламентарий в ходе заседания коллегии Счетной палаты (СП), на котором рассматривалось заключение ведомства на отчет об исполнении федерального бюджета за 2019 год, говоря о средствах резервного фонда, обратил внимание, что нужно организовать работы так, чтобы они могли максимально быстро возвращаться в регионы. «Что касается реального освоения этих средств, мы могли бы иметь лучшие показатели и по 2019 году. Большое количество оборудования закупается при строительстве медицинских, спортивных и других объектов. Казначейство принимает эти расходы только тогда, когда это оборудование не только установлено, но и прошло пусконаладочные работы, а это значит, что приемка откладывается до актов ввода в эксплуатацию», — отметил Анатолий Артамонов.

Сенатор уточнил, что и с момента подписания акта ввода в эксплуатацию нельзя еще считать эти средства освоенным, потому что нужно получить лицензию на осуществление того или иного вида деятельности, а получение лицензии на образовательную деятельность, например, для детского садика, или школы нередко затягивается на месяцы. «Поэтому складываются такие цифры. Половина из почти 1,2 триллионов рублей вполне могла бы совершенно справедливо быть засчитана освоенными», — отметил парламентарий, рекомендовав обратить на этот вопрос внимание.

СП выявила нарушения при исполнении федерального закона о бюджете на 138,7 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом этот показатель уменьшился в 3,1 раза (на 287,5 млрд рублей). Для устранения нарушений палата направила 93 представления.

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин в ходе заседания указал, что проблема неисполнения расходов федерального бюджета уже стала хронической, прошлый год не стал исключением и поставил несколько антирекордов.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что неисполнение прошлогоднего бюджета на 1,1 трлн рублей объясняется тем, что Минфин в 2019 году изменил тактику предоставления госсредств, финансируя проекты только под потребности.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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