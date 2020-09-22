Банки решили зачислять зарплаты по номеру телефона

Лидия Мартынова

Ряд российских банков решили запустить услугу по переводу заработной платы через Систему быстрых платежей (СБП), используя существующий в СБП механизм переводов от юридических лиц физическим по номеру телефона. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций.

О запуске услуги для своих клиентов-юрлиц объявил банк "Русский стандарт", аналогичные планы есть у Райффайзенбанка, Тинькофф-банке, банка "Дом.РФ" и "Весты" (группа Московского кредитного банка).