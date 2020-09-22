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Банки решили зачислять зарплаты по номеру телефона

Банки решили зачислять зарплаты по номеру телефона
Ряд российских банков решили запустить услугу по переводу заработной платы через Систему быстрых платежей (СБП), используя существующий в СБП механизм переводов от юридических лиц физическим по номеру телефона. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций.

О запуске услуги для своих клиентов-юрлиц объявил банк "Русский стандарт", аналогичные планы есть у Райффайзенбанка, Тинькофф-банке, банка "Дом.РФ" и "Весты" (группа Московского кредитного банка).

# Экономика
По материалам: ria.ru

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