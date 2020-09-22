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Барабашка в доме: 7 верных признаков

Барабашка в доме: 7 верных признаков

Первое упоминание про барабашку можно найти в славянской мифологии. Именно там он обозначается как злобное существо, которое поселяется в доме и питается энергией человека. Соседство с этим духом хлопотно и не всегда приятно.


Барабашка — астральный дух, сгусток энергии. Иногда его называют полтергейстом. Держит его в мире незаконченная кармическая программа. Он попадает в дом, цепляясь за эмоциональную уязвимость. Соседство с ним очень опасно. Барабашка — существо с чужеродной энергетикой, которая негативно влияет на всех живущих с ним под одной крышей. Именно он душит людей по ночам и пугает до седины в волосах. В этих и других случаях эксперты сайта dailyhoro.ru советуют обязательно поставить энергетическую защиту.

Признаки того, что в доме завелся барабашка

1. Ощущение чужого присутствия. Барабашка — злое и своенравное существо. Он очень неуживчив, питается негативными эмоциями людей. Может влезать в жизнь, внутрисемейные отношения, навязывать свою волю, запугивая страшными звуками, шумом, шепотом, смехом, тяжестью присутствия. Люди, которые сталкивались с подобным, отмечают, что барабашка буквально выживает хозяев из собственного дома.

2. Иррациональный страх и тревога. Резкие перепады настроения, от слез до смеха — дело рук злобного духа. Семью могут одолевать конфликты, причем на пустом месте, преследовать страхи, тревожные чувства. Там, где поселился барабашка, всегда ощущается неблагоприятная атмосфера, возникает сонливость, чувство присутствия чего-то большого и гнетущего.

3. Необъяснимые происшествия. Еще одним характерным присутствием барабашки являются необычные перемещения вещей, звуки при полном отсутствии наблюдаемого объекта, который мог бы их издать. Чаще всего люди отмечают звуки шагов, иногда кашель, тяжелое дыхание, негромкие голоса, неразборчивая речь.


4. Проблемы со здоровьем. Эзотерики утверждают, что жильцы квартир, которые стали жертвой барабашки, часто болеют. Постоянные головные боли, хроническая усталость, частые заболевания, кошмары, бессонница — маленький список того, на что способен злобный дух. Он активно «высасывает» жизненную силу.

5. Странное поведение детей и домашних животных. Маленькие дети и животные тонко чувствуют окружающую энергетику, и своим поведением они могут подавать сигналы о присутствии чего-то нехорошего дома. Дети при нем часто плачут, просыпаются по ночам, смотрят в пустоту, словно видят там что-то. Животные тоже ведут себя неспокойно — воют, скулят, шипят, пытаются выбежать из дома или спрятаться в укромном месте.

6. Неполадки с техникой. Если в вашем доме постоянно случаются перебои с техникой: она регулярно ломается, сбоит, быстро выходит из строя, а объективных причин этому нет, то это тревожный звонок. Дело в том, что барабашка влияет на время, чаще всего ускоряя его ход, поэтому техника преждевременно выходит из строя.

7. Неудачи в жизни. Неприятности могут преследовать на каждом шагу, на работе, в личной жизни. У человека перестает получаться даже то, что раньше ему легко удавалось.

Как прогнать барабашку?

Злой дух приходит в дома к тем людям, которые переполнены негативными эмоциями. Это явление и свое внутреннее состояние нельзя игнорировать. Правда, барабашка может поселиться и в самом обычном доме, где царит гармония. Самое главное для него — чтобы рядом были люди, которых можно напугать. У него даже есть предпочтения — дети, юные девушки, беременные женщины, дамы элегантного возраста. Их проще всего испугать.


Чтобы избежать опасного сожительства, достаточно лишить сущность питания, то есть избавиться от негатива, как внешнего, так и внутреннего. Учитывая, что барабашка не только питается негативом, но и плодит его, сделать это может быть непросто. Можно попробовать сесть за стол переговоров. Буквально. Сядьте за пустой стол, сожмите руки в кулаки или замок и выскажите духу все, что о нем думаете. Дайте понять, что дом ваш, и вы не позволите какой-то сущности пугать вас. Также проведите анализ своей жизни, выявите слабые места и проблемные сферы. Необходимо наладить гармонию внутри себя и своей семьи, и тогда злой дух отступит.

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По материалам: dailyhoro.ru

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