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Боевики «ЛНР» объявили о задержании в Луганске «украинского шпиона» (видео)

Боевики «ЛНР» объявили о задержании в Луганске «украинского шпиона» (видео)

Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В оккупированном Луганске 21-летнего жителя, который якобы был завербован СБУ, чтобы Владислав Лилипу внедриться в ряды «народной милиции ЛНР» для сбора и передачи информации украинской спецслужбе. Ранее на Луганщине боевики арестовали мать восьмерых детей.

Как сообщает «Патріот Донбасу» задержанного «агента» зовут Владислав Лилипу. Якобы СБУ завербовала его еще в 2015 году при пересечении КПВВ Станица Луганская — тогда парню было 16 лет.

В так называемом «МГБ ЛНР» заявляют, что в 2020 году перед Лилипу поставили задачу внедриться в ряды «народной милиции ЛНР», чтобы собирать и передавать информацию, «составляющую государственную тайну».

Владислава Лилипу, по утверждениям боевиков, задержали при попытке передачи СБУ данных о численности составе подразделений «народной милиции ЛНР».

Напоминаем, в результате обмена пленными из подвалов боевиков в Украину вернулись 76 человек.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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