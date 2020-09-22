Буддистское гадание на четках или бусах

Вадим Карасев

Буддистское гадание на четках или бусах — отличный способ ответить на беспокоящий вас вопрос. Это очень простое гадание, которое поможет приоткрыть завесу тайны над будущим.

Многие слышали о некоторых философских истинах буддизма, но не только своими нравоучениями известно это восточное учение. Уже много тысяч лет буддисты применяют простое гадание, которое поможет получить точный ответ на правильно поставленный вопрос, идущий от самого сердца.

Подготовка к гаданию

Для гадания нужны четки или бусы. Желательно, чтобы бусины были двух видов или цветов, чередующихся друг с другом через одну.

Это необходимо для того, чтобы можно было различать «да» и «нет». Если ваши бусы или четки состоят из одинаковых элементов, гадание не получится. В таком случае можно нанести отличительные знаки на каждую вторую бусину, поцарапав ее или поставив на ней отметку маркером или штрихом.

И последний важный нюанс: для этого вида гадания больше подойдут бусы или четки, сделанные из какого-либо природного материала, а не из пластмассы.

Как гадать по четкам или бусам

В этом гадании находят свое отражение Инь и Ян — две противоположные сущности, которые переплетаются меж собой и дают ответы на вопросы.

Возьмите четки или бусы в руки, проведите по ним несколько раз подушечками пальцев и произнесите: «Да будет мудрым мой вопрос. Да будет мудрым твой ответ. Ответь мне, да или нет». После этого нужно вслух произнести вопрос.

Далее нужно, не глядя на бусы или четки, взяться за две любые бусины. Потом нужно посмотреть на то, какие они:

если вы взялись за два разных шарика, то это ответ «да»: Инь и Ян находятся в гармонии;если вы взялись за два одинаковых шарика, то это не категоричный ответ «нет», а ситуация, в которой существует масса препятствий, некоторые из которых могут быть непреодолимыми. Рисковать не стоит.

Точного ответа на вопрос о том, как часто можно проводить такое гадание, нет. Эксперты сайта dailyhoro.ru сходятся во мнении, что таким образом следует отвечать только на очень важные вопросы, от которых зависит многое. Буддистское гадание будет точным и полезным лишь тогда, когда человек встретился со сложной дилеммой на жизненном пути.