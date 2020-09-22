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Быстро и удобно? Россиянам будут перечислять зарплату по номеру телефона

Быстро и удобно? Россиянам будут перечислять зарплату по номеру телефона
Несколько отечественных банков протестируют услугу по переводу сотрудникам заработной платы через Систему быстрых платежей (СБП), сообщает РБК

Для этого будет использоваться заложенный в СБП механизм переводов от юридических лиц физическим по номеру телефона сообщает РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций.

О запуске услуги для компаний-клиентов объявил "Русский стандарт", аналогичные планы есть у Райффайзенбанка, Тинькофф-банка, банка "Дом.РФ" и "Весты" (группа Московского кредитного банка).


сообщило, что в РФ может быть установлен уровень минимальной зарплаты в час.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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