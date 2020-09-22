Быстро и удобно? Россиянам будут перечислять зарплату по номеру телефона

Лидия Мартынова

сообщает

РБК

Несколько отечественных банков протестируют услугу по переводу сотрудникам заработной платы через Систему быстрых платежей (СБП),

Для этого будет использоваться заложенный в СБП механизм переводов от юридических лиц физическим по номеру телефона сообщает РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций.

О запуске услуги для компаний-клиентов объявил "Русский стандарт", аналогичные планы есть у Райффайзенбанка, Тинькофф-банка, банка "Дом.РФ" и "Весты" (группа Московского кредитного банка).

сообщило, что в РФ может быть установлен уровень минимальной зарплаты в час.