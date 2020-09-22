«Дальневосточный гектар» можно будет получить в собственность досрочно

Анастасия Иванова

Людям, которые оформили ипотеку на строительство дома на «дальневосточном гектаре», предлагают дать возможность оформить этот участок в собственность досрочно. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении.

В 2016 году принят закон, согласно которому земельные участки на Дальнем Востоке, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются в безвозмездное пользование гражданам сроком на пять лет. Заявление о переводе «дальневосточного гектара» в частную собственность может быть подано не ранее чем за шесть месяцев до дня окончания срока действия договора безвозмездного пользования.

На Дальнем Востоке также развивается программа «Дальневосточная ипотека». Но сейчас ипотеку нельзя оформить на участке, который не находится в собственности. Кабмин предлагает установить, что человек сможет стать собственником «дальневосточного гектара» в любое время до истечения пятилетнего срока действия договора безвозмездного пользования, если он заключил кредитный договор с российским банком на строительство дома на таком земельном участке.

Предлагаемое изменение направлено на стимулирование освоения участков земли, предоставленных гражданам в соответствии с законом о «дальневосточном гектаре» в целях строительства жилья, в том числе с привлечением целевых кредитных средств, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.