Деофшоризация экономики, закрытие АЭС на Украине, травля Джоан Роулинг: о чем пишут в Телеграме 21 сентября

Вадим Карасев

Ruposters подготовил обзор постов популярных телеграм-каналов о событиях, произошедших 21 сентября.

Пассажиры "Аэрофлота" пожаловались на нарушение перевозчиком авиационных правил, пишет канал "Пристегните ремни". Авиакомпания во время задержки рейса Москва-Хабаровск выдала клиентам ваучеры на 80 рублей, утверждая, что на эти деньги те смогут поесть в кафе в аэропорту. Однако пассажиры выложили в соцсетях фото меню этого кафе, на котором видно, что на такую сумму там не купишь даже маленькой чашки кофе.

С января 2021 года вести бизнес в России через офшорную прокладку станет невыгодно, пишет канал "Железный занавес". Правительство договорилось с властями Кипра — одного из популярнейших среди россиян офшоров — о пересмотре двустороннего налогового соглашения, и теперь налоговая ставка для кипрских юрлиц на доходы от деятельности в РФ повысится с 5% до 15%. Таким образом будет выгоднее вести бизнес в России безо всяких прослоек и платить НДФЛ 13%, утверждает канал. Этим шагом правительство рассчитывает остановить утечку капитала в офшоры, ведь только на Кипр в 2019 году было выведено 1,9 трлн рублей. Аналогичные изменения обсуждаются в налоговых соглашениях с Мальтой и Люксембургом.

Украина ликвидирует госконцерн "Ядерное топливо", который должен был наладить собственный выпуск тепловыделяющих сборок для своих АЭС к 2020 году, пишет канал "Высокое напряжение". Эти планы благодаря "майдану" так и не удалось осуществить, поскольку предприятие сотрудничало с российским ТВЭЛом, а после 2014 года контакты были прекращены. Последние 3 года в минэнерго Украины утверждали, что завод по производству топливных элементов построят американцы, но те каждое подобное заявление были вынуждены отвергать. Канал прогнозирует закрытие большей части украинских АЭС в ближайшие 10 лет, поскольку в стране нет денег на замещение мощностей.

Пользователи TikTok устроили флешмоб: они сжигают книги британской писательницы Джоан Роулинг из-за ее отношения к трансгендерам, пишет американист Малек Дудаков. Причиной обострения ненависти к автору саги о Гарри Поттере стал выход ее нового романа "Дурная кровь", в которой главным злодеем стал трансвестит, убивающий женщин. Не помогло и то, что Роулинг рассказала о реальных прототипах героя своей книги.

Вышедший из комы Алексей Навальный потребовал, чтобы российские власти вернули его вещи, в которых он был в момент "отравления", и таким образом попал в курьезную ситуацию. Канал "Лесонавал" напомнил, что одежду уже забрала его жена (о чем оповестила общественность пресс-секретарь блогера еще 20 августа), а обувь так и вовсе осталась при нем.

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Концерн "Калашников" представил прототип нового ружья MP-155 Ultima. Канал "Оборонка" выложил видео, с помощью которого можно узнать основные параметры оружия и рассмотреть его во всех подробностях.

Канал "Милитарист" опубликовал видео, сделанное в кабине самолета Airbus. Пилот лайнера показал, как открыть и закрыть форточку.