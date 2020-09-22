Доказано: между Абрамовичем и Пересильд роман. Олигарх приставил охрану к возлюбленной

Анастасия Иванова

Юлию Пересильд уже обвиняли в связи с олигархом Романом Абрамовичем 3 года назад, когда мужчина развелся со своей супругой Дарьей Жуковой. Сегодня российская актриса вновь попала «под прицел» камер и фотоаппаратов папарацци, ведь ее появление на «Кинотавре» совместно с личной охраной Абрамовича подогрело интерес публики с происходящему. Может ли быть между знаменитостями любовная связь или Роман приставил охранников к Юлии ради пиара?

К слову, присутствующие на ивенте были удивлены приходом Пересильд с телохранителями.

«К чему был этот жест? Показать, насколько она властная и могущественная женщина, что ходит с охраной? А по моему, это полнейшая глупость. Все люди, как люди, отдыхают, веселятся, а она явилась с группой поддержки и сразу обратила на себя все внимание»,

— мнение из сети.

Однако, секьюрити актрисы оказались очень услужливы. Охраняли девушку от папарацци, «назойливых журналюг» и по щелчку пальцев исполняли любую просьбу VIP-персоны. В интернете уже не требуют доказательств о связи олигарха и Пересильд. По мнению публики, «все и так уже давно ясно».

«Все стало понятно еще после премьеры в театре, когда они пришли вместе. «Кинотавр» просто подтвердил их отношения, вот и все»,

— прокомментировала жещина.Подпишись на нас в Яндекс Новости