Доказано: между Абрамовичем и Пересильд роман. Олигарх приставил охрану к возлюбленной
Юлию Пересильд уже обвиняли в связи с олигархом Романом Абрамовичем 3 года назад, когда мужчина развелся со своей супругой Дарьей Жуковой. Сегодня российская актриса вновь попала «под прицел» камер и фотоаппаратов папарацци, ведь ее появление на «Кинотавре» совместно с личной охраной Абрамовича подогрело интерес публики с происходящему. Может ли быть между знаменитостями любовная связь или Роман приставил охранников к Юлии ради пиара?
View this post on Instagram
Вчера прилетела с @kinotavr_31 ❤️ в самолете потеряв паспорт!! Потом бегом тесты на ковид — но Слава Богу, все норм!!!! Потом с трепетом открывала свой театральный сезон дорогим сердцу спектаклем «Грозагроза»! Спектакль был прекрасный❤️ соскучилась по любимым зрителям! И их дыханию!!❤️ потом куча подарков на День Рождения на вахте театра @theatreofnations от друзей!!!❤️ ⠀ Потом... все не без приключений, конечно❤️🙈 спасибо Юлек Хлынина @yulia_hlynina и Димка Журавлев @dmitriy_zhuravlev_ за наши ночные путешествия сегодня по Москве😂Вернувшись часа в 2-3 ночи домой, без паспорта, со сломанным пальцем 🙈подумала —— бывает и хуже, и счастливая погрузилась в сон💙 вспоминая этот один длинный День.... ⠀ @djiga @yaninacouture @rado @maxfactorrussia @wellahair_ru @mercury_russia @manoloblahnikrus Photo @daryaorlova
К слову, присутствующие на ивенте были удивлены приходом Пересильд с телохранителями.
«К чему был этот жест? Показать, насколько она властная и могущественная женщина, что ходит с охраной? А по моему, это полнейшая глупость. Все люди, как люди, отдыхают, веселятся, а она явилась с группой поддержки и сразу обратила на себя все внимание»,— мнение из сети.
Однако, секьюрити актрисы оказались очень услужливы. Охраняли девушку от папарацци, «назойливых журналюг» и по щелчку пальцев исполняли любую просьбу VIP-персоны. В интернете уже не требуют доказательств о связи олигарха и Пересильд. По мнению публики, «все и так уже давно ясно».
View this post on Instagram
Пока 💚Кинотавр💚 ... уже на взлетной полосе домой, в Москву , в театр, на «Грозугрозу» ... 💚 и мысли уже совсем о другом... и все же хорошо, что это все было💚... всем peace🌿 ... всем любви♥️ Остались воспоминания, фильмы, которые хочется посмотреть и , конечно, фотографии!!!! Фотографии , которыми долго ещё буду делиться😘 Спасибо за красоту: @djiga ♥️ @yaninacouture 🧡@rado💜 @maxfactorrussia 💚 @mercuryjewellery 🧡 @wellahair_ru 💙 @manoloblahnikrus 🤍 Photo by @temerina 💛
«Все стало понятно еще после премьеры в театре, когда они пришли вместе. «Кинотавр» просто подтвердил их отношения, вот и все»,— прокомментировала жещина.
View this post on Instagram
Всем спокойной ночи🌊 и сладких снов! Хотя , судя по тому, что происходит за окнами 😉 @kinotavr_31 не спит! Завтра в Москву и спектакль!!! Поэтому я уже ложусь и размышляю об этих 2х сумасшедших днях! Ощущение , что я здесь уже пару недель! Столько встреч! Столько людей , коллег, которых давно не видела! Много нового, непривычного. Столько разговоров. И большая радость за нашего оператора @zootalks ♥️Коленька! Я тебя поздравляю с наградой за наш фильм «Трое». Хотя , конечно, наша главная награда - это сам фильм, снятый в абсолютной любви! Спасибо моим @v_isakova @petta3399 @natellakrapivina @metrav #костяхабенский#сашаштырлова#анячистова#катяджагарова ♥️ Всех обнимаю нежно! Спасибо всем , что фестиваль случился... спасибо всем , кто помогал , готовил к уже забытым красным дорожкам! @djiga 🔥 @rado @mercuryjewellery @maxfactorrussia @wellahair_ru @ulyanasergeenko 😍@manoloblahnikrus @vladimirkalinchev photo by @daryaorlova 🎈Даша! Спасибо!