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ERSHOV раскроет вашу темную сторону

ERSHOV раскроет вашу темную сторону

ERSHOV раскроет вашу темную сторону. Все благодаря его мерчу с Black Star Wear. 


И правда говорят, талантливый человек талантлив во всем. Иначе как тогда объяснить тот факт, что ERSHOV не только активно развивает свой канал в TikTok с аудиторией более 3 млн человек, выпускает новые хиты и ведет TikTok шоу на «Новом радио», но и активно развивается на дизайнерском поприще. 


Так, совсем недавно совместно с Black Star Wear выпустил мерч футболок, которые помогут раскрыть темную сторону вашей души. В основе коллаборации — глобальная идея сохранения баланса в черном и белом, в хорошем и плохом, в добре и зле! Отсюда и появился плюшевый робот-медведь Монокум из японского аниме, туловище которого разделено на две части, что напоминает символ Инь Ян. Да и сама футболка выполнена в контрастных черно-белых тонах, разделенный напополам. 

Футболка от ERSHOV отлично подойдет смелым и решительным молодым людям, которые хотят выделяться из толпы не только с помощью своей индивидуальности, но и с помощью одежды. Одним словом, она подойдет таким же молодым людям, как и сам ERSHOV – стильным, неординарным и смелым духом.

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По материалам: popcake.tv

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