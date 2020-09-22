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«Хорош для мозга»: Какими свойствами обладает грецкий орех и имеет ли он противопоказания

«Хорош для мозга»: Какими свойствами обладает грецкий орех и имеет ли он противопоказания

Помните еще в школе нам учителя говорили, что для ума необходимо есть грецкие орехи? А ведь это правда! Грецкий орех действительно улучшает мозговую деятельность и память становится лучше. Но вот это, пожалуй, все, что большинство знают об грецком орехе, а у него еще много полезных свойств. Давайте поговорим об этих свойствах, а также разберем — может ли грецкий орех навредить организму.

Пищевая ценность


Белки 16.2 г.
Жиры 60.8 г.
Углеводы 11.1 г.
Калорийность 656 ккал (на 100 г.).

Полезные свойства

Большое количество кремния — значит то, что грецкий орех способен вырабатывать коллаген, а это хорошо для нашей кожи. Все знают, что при беременности необходимо пить фолиевую кислоту, так вот в грецком орехе есть кобальт, который ее вырабатывает. Марганец — это минерал, который позволяет костям и суставам не разрушаться.  Ну и конечно же наша сердечно-сосудистая система, которая требует особого внимания. Медь нормализует эту систему и помогает правильно сформироваться. Также из полезных свойств есть и такие:


Укрепляет иммунитет.
Снижает угрозу появления анемии.
Улучшает работу кишечника.
Придает сил и энергии.
Предотвращает риск возникновения рака молочной железы.
Устраняет депрессию.
Улучшает состояние волос и ногтей.
Повышает потенцию.
Регенерирует ткани.


Для беременных и кормящих женщин грецкий орех тоже приносит немало пользы. Например, при беременности грецкий орех улучшает гормональный фон и помогает ребенку правильно формироваться в утробе матери. При кормлении грудью грецкий орех улучшает лактацию, укрепляет кости малыша и защищает организм от возможных вирусов.

Всеми этими свойствами обладает грецкий орех при том, что есть его допустимо ежедневно по 5 орешек.

Противопоказания

Помимо полезного, грецкий орех может и навредить здоровью, так он имеет противопоказания. Знать эти противопоказания необходимо так как если их не соблюдать это может привести к серьёзным последствиям.


Аллергическая реакция.
Язва желудка.
Различные заболевания кожных покровов.
Детский возраст до трех лет.

Что касаемо детей, то следует проконсультироваться с врачом перед тем как вводить в рацион грецкий орех. В остальных случаях при употреблении в небольших количествах грецкий орех принесет много пользы вашему организму. 

# Интересное
По материалам: planktons

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