«Хорош для мозга»: Какими свойствами обладает грецкий орех и имеет ли он противопоказания

Алексей Вольцев

Помните еще в школе нам учителя говорили, что для ума необходимо есть грецкие орехи? А ведь это правда! Грецкий орех действительно улучшает мозговую деятельность и память становится лучше. Но вот это, пожалуй, все, что большинство знают об грецком орехе, а у него еще много полезных свойств. Давайте поговорим об этих свойствах, а также разберем — может ли грецкий орех навредить организму.

Пищевая ценность

Полезные свойства

Белки 16.2 г.Жиры 60.8 г.Углеводы 11.1 г.Калорийность 656 ккал (на 100 г.).

Большое количество кремния — значит то, что грецкий орех способен вырабатывать коллаген, а это хорошо для нашей кожи. Все знают, что при беременности необходимо пить фолиевую кислоту, так вот в грецком орехе есть кобальт, который ее вырабатывает. Марганец — это минерал, который позволяет костям и суставам не разрушаться. Ну и конечно же наша сердечно-сосудистая система, которая требует особого внимания. Медь нормализует эту систему и помогает правильно сформироваться. Также из полезных свойств есть и такие:

Укрепляет иммунитет.Снижает угрозу появления анемии.Улучшает работу кишечника.Придает сил и энергии.Предотвращает риск возникновения рака молочной железы.Устраняет депрессию.Улучшает состояние волос и ногтей.Повышает потенцию.Регенерирует ткани.





Для беременных и кормящих женщин грецкий орех тоже приносит немало пользы. Например, при беременности грецкий орех улучшает гормональный фон и помогает ребенку правильно формироваться в утробе матери. При кормлении грудью грецкий орех улучшает лактацию, укрепляет кости малыша и защищает организм от возможных вирусов.

Всеми этими свойствами обладает грецкий орех при том, что есть его допустимо ежедневно по 5 орешек.

Противопоказания

Помимо полезного, грецкий орех может и навредить здоровью, так он имеет противопоказания. Знать эти противопоказания необходимо так как если их не соблюдать это может привести к серьёзным последствиям.

Аллергическая реакция.Язва желудка.Различные заболевания кожных покровов.Детский возраст до трех лет.

Что касаемо детей, то следует проконсультироваться с врачом перед тем как вводить в рацион грецкий орех. В остальных случаях при употреблении в небольших количествах грецкий орех принесет много пользы вашему организму.