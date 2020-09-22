«Хорошо, что этот истеричный мужик ушёл из моей жизни»: Наташа Краснова о своей новой книге «Развод»

Анастасия Иванова

На Наташу Краснову подписано 2,5 миллиона человек. И не зря! Она личный психолог по части отношений для любой девушки. Наталья выкладывает юмористические видео и рассказывает поклонникам, как полюбить себя и построить личную жизнь. А еще Наташа писатель. На днях она презентовала новую книгу «Развод. Как выжить после расставания, а не из ума», где описала около 20 рабочих способов переживания развода.

Специально для наших читателей Наталья Краснова поделилось уникальными комментариями на тему развода. Девушка рассказала, какие ошибки допускают девушки, как пережить депрессию и как после болезненного расставания найти смысл жизни.

— Наташа, спасибо, что согласилась дать интервью POPCAKE. Поздравляем с релизом новой книги «Развод, как выжить после расставания, а не из ума». Расскажи, почему решилась на публикацию?



Наташа: Это не первая моя книга, в которой я откровенно рассказываю о своей жизни и своих ошибках, поэтому немного непонятен глагол «решилась». И интервью тоже не первое. Я не решилась, а просто собралась с мыслями и изложила.

— О чем книга, в чём главная мораль?



Наташа: Иногда развод — это не трагедия, а спасение. И если после развода ты и твой бывший муж вдруг зажили счастливо, значит, что развод — это необходимый этап вашей жизни. Но зачастую это «счастливо» наступает после прохождения всех этапов постразводного ада: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие ситуации.



— А как думаешь, насколько актуальна у нас в стране в принципе тема разводов и почему девушки, чаще страдают больше, чем мужчины после этого процесса?



Наташа: Актуальность развозов показал 2020 год во всей красе: у меня все друзья в этом году после самоизоляции развелись или решили развестись, кроме одной пары (те развелись в 2019, играют на опережение).



Почему женщины страдают после развода больше? Ряд причин. Самая удручающая меня причина — общественное мнение. Видите ли, после развода мужчину почему-то называют «свободным», а женщину «брошенной». И вот этот «свободный», обобранный до нитки и спивающийся никто, весь ходит гордый. А женщина с хорошей работой, уютным домом, детьми и перспективами всячески порицается обществом и все ее жалеют. Это угнетает.



— Тебе не кажется, что после развода, многие девушки в нашей стране по непонятным причинам могут уйти в депрессию на несколько лет, так еще в этом винить себя?



Наташа: Смею сказать, депрессия — это один из этапов принятия неизбежного. Поэтому совершенно неудивительно, что многие женщины после развода проходят через этот этап. Самое страшное — это застрять на этом этапе и доживать свою жизнь в этом эмоциональном болоте.

Мужчины же по-разному уходят. Кто-то уходит тихо и мирно. А кто-то на прощание может, как Малифисента, кинуть как заклятие слова: «Наша семья распалась по твоей вине! Такую, как ты вообще ни один мужчина не захочет! Делай выводы!». И бедная женщина начинает делать выводы, что она плохая.

А вывод нужно сделать один: хорошо, что этот истеричный мужик ушёл из моей жизни, освободив место для нормального человека.

— Как выглядят признаки семейного кризиса, которые уже пахнут разводом?



Наташа: Когда люди просто перестают общаться. Они уже даже не ссорятся, потому что не видят смысла в этом. И не прикасаются друг другу: неприятно им это. Психологи говорят, что секс из отношений может и не исчезнуть, но он становится каким-то пустым, безэмоциональным. Женщина всегда чувствует, что отношения закончились, но зачастую пытается «возродить», «спасти» отношения. Иногда у неё это даже ненадолго получается.



— А как же знаменитая фраза: «куда же я уйду, у меня дети»?



Наташа: Лучше развестись с мужем и остаться с ним в хороших отношениях (ради детей), чем не развестись, и позволить детям расти в атмосфере ненависти и неуважения.

— А можно парням давать шансы и терпеть до последнего ради его мамы, своей мамы, детей, соседей?



Наташа: Это ваша жизнь, вы сами решайте, что вам можно, а чего нет. Мне нельзя терпеть. Я хочу жить счастливо. А вы как хотите. И вообще, зачем терпеть до последнего? Вы же, когда прикасаетесь к раскалённой сковороде, сразу же отдергиваете руку. Вы же не говорите своему мозгу: «мне больно, но я могу ещё потерпеть». Зачем? Что это вам даст? Если вы мазохист и любите боль, то продолжайте терпеть. А если вы нормальная женщина, поговорите с мужем, объясните, что вам так не нравится. Если не умеете говорить, сходите к психологу, он научит.



— Какие ошибки ты совершила тогда, которые бы сейчас никогда не сделала?



Наташа: Наверное, я бы сходила к психологу. Но не для того, чтобы сохранить семью, а чтобы развестись максимально адекватно, без истерик, взаимных претензий и угроз.

Хотя, зная себя, могу сказать: я совершила бы все те же самые ошибки. Один в один! И если мне сейчас кажется, что в тот момент я могла поступить как-то иначе, то мне кажется. Я не могла иначе.

— А какие ошибки девушки совершают во время развода?



Наташа: Их так много, что получилась целая книга под названием «Развод».

— Почему надо купить книгу Наташи Красновой «Развод, как выжить после расставания, а не из ума», чем эта писательница так хороша?



Наташа: Я не из тех, кто хвалит себя. Спросите у моих читателей. Кстати, вчера мне женщина ВКонтакте прислала сообщение:

«Честно, я уже год нахожусь на грани развода: муж просто не слышит меня, я постоянно в истериках. Книгу «Развод» взялась читать, чтобы получить этот «волшебный пендель» и развестись уже. Прочитала и как током ударило: поняла, что я дура. Короче, у меня из ваших пунктов из главы «с какими женщинами надо разводиться» ВСЕ ПУНКТЫ СОВПАЛИ. Все, Карл! В общем, я тут начала следить за своим поведением и… Муж сегодня в кино позвал! Мой муж! В кино! Мы уже два года в кино не были. Я чуть не разрыдалась от счастья. Я вашу книгу вместо иконы в угол поставила и молится на неё буду… Пишите ещё что-нибудь. Я ваша фанатка навеки!»

Удивительно, я полагала, что моя книга будет помогать пережить развод. А моя книга помогает предотвратить его. Неожиданный и приятный бонус.

Подпишись на нас в Яндекс Новости