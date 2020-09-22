Эксперт рассказал о рисках возможного роста ключевой ставки

Влада Некрасова

Российскому финансовому рынку нужны инструменты для страхования рисков, например, из-за роста ключевой ставки ЦБ РФ в будущем, чтобы защититься от дефолтов как в корпоративном сегменте, так и среди физлиц, сказал вице-президент Сбербанка Андрей Шеметов в ходе онлайн-конференции НАУФОР "Актуальные вопросы регулирования деятельности брокеров и управляющих компаний".

"Страна привыкла смотреть за курсом доллара и привыкла жить в так называемых валютных рисках… но появляется новый риск – это процентный риск", - предупредил Шеметов.

"С процентным риском пока никто не привык работать. Ключевая ставка 4,25%, может быть, будет 4%, но если через год она будет 5,5% - это, на секундочку, почти 30% движения... никто из здесь присутствующих не может сказать, какая ставка будет через полтора-два года. Если она двигается на 30%, то мы увидим кучу дефолтов как в корпоративном сегменте, так и у "физиков", если мы не начнем внедрять нормально и приучать людей и корпорации пользоваться лимитом хеджирования", - сказал он.

"Во всем мире самый развитый рынок деривативов – это рынок по процентным ставкам. У нас сейчас тоже он активно развивается, и есть подвижка, но мы находимся в ситуации, когда отсутствует "длинная нога", то есть, нам негде перекрывать риски. Традиционно выступают длинные деньги, которые могут помочь брокерам, банкам и вообще всем-всем перекрыть этот риск – это пенсионные фонды и страховые компании. Мне кажется, что нужно пристально на эту тему смотреть, у нас очень маленькое окошко остается", - обратил внимание Шеметов.