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Юлия Пересильд прокомментировала отношения с Абрамовичем

Юлия Пересильд прокомментировала отношения с Абрамовичем

На прошлой неделе состоялся 31-ый открытый российский кинофестиваль «Кинотавр». Пристальное внимание гостей и журналистов было приковано не только к фильмами. СМИ нашли новые доказательства того, что Юлия Пересильд состоит в отношениях с Романом Абрамовичем. 


Актриса была замечена в сопровождении охраны миллиардера. Коренастые мужчины защищали Юлию от пристального внимания журналистов и выполняли все ее пожелания. Как отмечают очевидцы, самого Романа Абрамовича так никто и не увидел на «Кинотавре», несмотря на то, что он является неформальным спонсором мероприятия.

Сама Персильд подобные заявления никак не отрицает, но и не подтверждает. Девушка с юмором отвечает на догадки публики.

«В общем, это же не первый раз — я в этом смысле бывалая! Опять роман…. Сама себе удивляюсь, какая я романтичная? Как все успеваю. Но я лично горжусь сама собой — кто может похвастаться такой умной и талантливой компанией! Ладно, ложусь спать довольная собой, что вообще бывает редко. Спасибо, что верите в меня, мои дорогие журналисты»,

— заявляет Юлия. Подпишись на нас в Яндекс Новости
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По материалам: popcake.tv

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