"Кадров нет": из "коронавирусной" больницы в Харькове начали массово увольняться медики

Влада Некрасова

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Похоже, неутешительные прогнозы о наступлении коллапса в системе здравоохранения Украины в связи с пандемией коронавируса начинают оправдываться: помимо того, что граждане продолжают разъезжать в транспорте без масок, так еще и ощущается нехватка квалифицированных кадров и мест в больницах, оснащенных кислородом.

О двух последних проблемах рассказала 21 сентября заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения Светлана Горбунова-Рубан, передает Суспільне.

«У нас есть две огромные проблемы, которые не дают нам возможность развернуть большое количество коек — это подведение кислорода и это кадры», — сказала чиновница.

Таким образом она прокомментировала тот факт, что сейчас власти готовят городскую больницу № 18 к приему COVID-больных наряду с больницами № 13, 17, 25 и роддомом № 2.

При этом 21 сентября стало известно, что из другой COVID-больницы № 25 начали увольняться медики, хотя их и уговаривают остаться.

Проблему нехватки койко-мест пытаются решить с помощью перепрофилирования медицинских заведений, как в случае с упомянутой больницей № 18. Но полноценно запустить 60 мест для лечения пациентов с COVID мешает нехватка кислорода.

Информационный ресурс напоминает, что 16 сентября стало известно о том, что опорные больницы Харькова и области начали поочередно принимать больных с коронавирусом. Такое решение утвердили из-за роста количества госпитализаций. Первыми опорными медучреждениями региона от начала пандемии были областная инфекционная больница, областная детская инфекционная больница, позже — чернобыльский диспансер. Пациентов с COVID также принимают в определенных опорными больницах области.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:00 21 сентября, в Украине подтверждены 178 353 случаев заболевания COVID-19, из них 3583 летальных, 78174 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2675 новых случаев заражения. При этом Харьковская область — один из лидеров печального антирейтинга.